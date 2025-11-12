Suscribirse

Google demanda a los responsables de una operación masiva de ‘phishing’ que ha costado millones de dólares; estos son los detalles

La compañía destaca que las campañas de Lighthouse han causado “un enorme daño financiero a nivel mundial”.

Redacción Semana
13 de noviembre de 2025, 12:11 a. m.
El gestor de contraseñas de Google permite almacenar y proteger sus credenciales.
La compañía destaca que las campañas de Lighthouse han causado "un enorme daño financiero a nivel mundial"

Google ha emprendido acciones legales contra el grupo de cibercriminales detrás de Lighthouse, una operación de ‘phising como servicio’ de alcance global que ha infligido un importante daño económico con el robo de millones de tarjetas de crédito.

Lighthouse es un kit de ‘phishing como servicio’, es decir, un conjunto de herramientas que permiten lanzar campañas que suplantan la identidad de marcas conocidas (‘phishing’), como el servicio postal de Estados Unidos (USPS) y el sistema de cobro electrónico E-Z Pass, para robar información financiera de las víctimas.

Para ello, utiliza los mensajes de texto, lo que se conoce como ataques de tipo ‘smishing’ (‘phishing’ mediante SMS), con mensajes en los que avisan de un supuesto paquete retenido por el servicio postal o un peaje no pagado. También incluyen un enlace para, supuestamente, resolver la situación aportando información como el correo electrónico o los datos bancarios.

Contexto: La nueva función de Google que permite aprender inglés y otros idiomas gratis y desde casa

Otra de las marcas suplantadas es Google, como ha informado la compañía tecnológica en un comunicado. Su imagen aparece en pantallas de inicio de sesión de “al menos 107 plantillas web”, con lo que buscan engañar a las víctimas para que crean que el sitio es legítimo.

El exterior de una de las edificaciones de Google
Google. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La compañía destaca que las campañas de Lighthouse han causado “un enorme daño financiero a nivel mundial”. Según los datos que aporta, ha afectado a más de un millón de víctimas en más de 120 países de todo el mundo, y solo en Estados Unidos ha robado entre 12,7 y 115 millones de tarjetas de crédito.

Contexto: Hackeo a base de datos de Google pone en riesgo a usuarios de Gmail; así puede asegurar su cuenta

Con el objetivo de frenar Lighthouse, Google ha iniciado acciones legales para desmantelar la infraestructura principal de esta operación masiva de ‘phishing’, que ha costado millones de dólares a sus víctimas.

En concreto, ha demandado a un grupo de ‘hackers’ ubicado en China que estarían detrás de Lighthouse, en una acción que espera ganar bajo las leyes estadounidenses contra el crimen organizado y el fraude informático, según informan en Financial Times.

Google anunció la mayor inversión hasta la fecha en la carrera por la IA

Recientemente, Google dio un paso decisivo en su expansión europea al anunciar una inversión de 6.400 millones de dólares en Alemania, la más grande que ha realizado en ese país.

La compañía anunció una inversión de 6.400 millones de dólares en Alemania, la mayor hasta la fecha en este país europeo que busca ponerse al día en la carrera por la inteligencia artificial.

El gigante tecnológico estadounidense quiere invertir en “más infraestructura de inteligencia artificial, capacidades en la nube [computación remota] y crecimiento económico” en el país, declaró en rueda de prensa Philipp Justus, director de Google Alemania.

Con información de Europa Press

