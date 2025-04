Google habilitó su IA Gemini para estudiantes universitarios; estos son los requisitos para acceder gratuitamente

Estos son los programas habilitados.

Así puede obtener Gemini Advanced gratis

Requisitos para poder acceder a este programa

“Esta oferta está limitada a nuevos usuarios, usuarios que no tengan una suscripción activa a Google One y miembros de Google One que no tengan un plan superior al ofrecido", detalló la empresa. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Esta oferta está limitada a nuevos usuarios, usuarios que no tengan una suscripción activa a Google One y miembros de Google One que no tengan un plan superior al ofrecido. No cumples los requisitos si eres un comprador empresarial, estás suscrito a un paquete Pixel con descuento o si tienes una suscripción a Google One a través de un tercero o afiliado”, señaló la empresa tecnológica.