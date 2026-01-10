La CIA presentó perturbador veredicto sobre la realidad del 3I/ATLAS que sorprende al mundo: científico no descarta una amenaza

El enigmático objeto conocido como 3I/ATLAS volvió a captar la atención internacional, por una respuesta oficial que dejó más preguntas que certezas.

Aunque para la Nasa se trata de un cuerpo natural que ya pasó por los puntos más cercanos al Sol y a la Tierra, una postura reciente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) creó nuevas interpretaciones que inquietaron a parte de la comunidad científica.

El debate, que hasta ahora se movía entre explicaciones convencionales y teorías más audaces, tomó un giro inesperado cuando se conoció que la CIA optó por no aclarar si posee o no información sobre este objeto interestelar.

La ambigüedad, lejos de calmar y/o mantener lo que había señalado la Nasa, alimentó nuevas sospechas y reavivó la discusión sobre si todo lo relacionado con 3I/ATLAS está realmente dicho.

La respuesta de la CIA que encendió las alarmas

El 31 de diciembre de 2025, la CIA respondió a una solicitud formal realizada bajo la Ley de Libertad de Información por el investigador John Greenewald Jr. La petición buscaba saber si la agencia contaba con análisis, informes o comunicaciones internas vinculadas a 3I/ATLAS. La contestación fue tan breve como desconcertante: la entidad aseguró que no podía confirmar ni desmentir la existencia de ese tipo de registros.

“Esta carta es una respuesta final a su solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) del 12 de noviembre de 2025, en la que busca cualquier evaluación, informe o comunicación mantenida por la Agencia Central de Inteligencia que haga referencia a “3I/ATLAS” o “objeto interestelar 3I”, desde el 1 de junio de 2025 hasta el presente", comentó la CIA.

La CIA optó por no aclarar si posee información interna sobre 3IATLAS tras una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información. Foto: X - @theblackvault

Este tipo de respuesta, habitual en asuntos sensibles, llamó la atención debido a que otros organismos, como la NASA, ya habían afirmado públicamente que 3I/ATLAS corresponde a un cometa de origen natural que continúa su trayecto fuera del sistema solar.

“Hemos completado una revisión exhaustiva de su solicitud y determinado que, de acuerdo con la Sección 3.6(a) de la Orden Ejecutiva 13526, la CIA no puede confirmar ni negar la existencia o inexistencia de registros que respondan a su solicitud”, se lee en el comunicado.

La falta de una negativa clara por parte de la CIA fue interpretada por muchos como una señal de que al menos internamente, el tema no se considera cerrado.

“El hecho de la existencia o inexistencia de tales registros está actualmente clasificado de manera adecuada y es información sobre fuentes y métodos de inteligencia protegida de su divulgación por la Sección 6 de la Ley de la CIA de 1949 y la Sección 102A(i)(1) de la Ley de Seguridad Nacional de 1947. Por lo tanto, su solicitud es denegada conforme a las exenciones de FOIA (b)(1) y (b)(3)”, concluye el comunicado.

Astrofísico reaviva debate sobre el cometa 3I/ATLAS: podría ser una sonda controlada por una civilización extraterrestre

Avi Loeb y la duda que persiste sobre una posible amenaza

Uno de los científicos que reaccionó con mayor fuerza fue Avi Loeb, director del Proyecto Galileo y conocido por sus posturas críticas frente a las explicaciones tradicionales sobre ciertos fenómenos espaciales.

Para él, resulta llamativo que el 3I/ATLAS descrito oficialmente como inofensivo por la NASA genere un nivel de reserva propio de asuntos estratégicos.

Loeb planteó que, “Si 3I/ATLAS es un cometa, ¿por qué la CIA “ni negaría ni confirmaría” la existencia de registros sobre él?“.

Avi Loeb cuestionó que un objeto descrito como inofensivo sea tratado con reserva por organismos de inteligencia. Foto: Getty Images

Desde su perspectiva, la postura de la CIA podría indicar que algunos sectores del gobierno prefieren asegurarse de que 3I/ATLAS no represente un escenario extremo, aunque la probabilidad sea mínima.

“Al multiplicar una pequeña probabilidad de existencia de una amenaza por su alto factor de impacto en la sociedad, la conclusión es que tales eventos deben tomarse en serio y monitorearse”, comentó Loeb.

Bajo esa lógica, consideró razonable que se evalúe discretamente cualquier evento fuera de lo común, sin generar alarma pública innecesaria. Según su análisis, esta estrategia busca evitar el pánico y proteger la estabilidad social y económica, mientras se descartan hipótesis más preocupantes.

“Para mantener la confianza del público, la CIA prefería no dar una falsa alarma —como el pastor que gritaba repetidamente “¡Lobo!”— así que cuando venía un lobo de verdad, nadie le creía.La respuesta “ni negar ni confirmar” es la mejor manera de mantener oculta la investigación de los acontecimientos del cisne negro", concluyó el profesor.