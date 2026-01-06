Ciencia

Astrofísico reaviva debate sobre el cometa 3I/ATLAS: podría ser una sonda controlada por una civilización extraterrestre

Pese a que la mayoría de expertos coinciden en que se trata de un cometa común, sus afirmaciones volvieron a llamar la atención.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
6 de enero de 2026, 2:33 p. m.
Avi Loeb reaviva el debate sobre vida extraterrestre con el caso 3I/Atlas.
Avi Loeb reaviva el debate sobre vida extraterrestre con el caso 3I/Atlas. Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty y generada con IA

El cometa 3I/ATLAS vivió su momento de mayor proximidad a la Tierra el pasado 19 de diciembre, un evento que despertó interés global y dio lugar a múltiples interpretaciones y discusiones. Con el objeto ya alejándose, el foco se traslada ahora a su recorrido futuro, a su posible evolución y a los interrogantes que todavía rodean su origen y características.

Adiós cometa 3I/ATLAS, tras su paso más cercano a la Tierra: estas son las hipótesis que siguen

En ese contexto, un académico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, reavivó la polémica sobre su teoría de que el 3I/ATLAS podría no ser un cuerpo natural, sino una nave de origen extraterrestre. Pese a que la mayoría de expertos coinciden en que se trata de un cometa común, sus afirmaciones volvieron a llamar la atención.

De acuerdo con su planteamiento, el objeto cruzó las cercanías de la Tierra a mediados de diciembre y, según su interpretación, habría sido enviado con el propósito de examinar el sistema solar. Aunque no se registró ningún intento de comunicación con el planeta, Loeb sostiene que no se puede descartar la posibilidad de que se trate de una sonda operada por una civilización extraterrestre.

Las diez anomalías observadas reforzaron la discusión sobre su naturaleza real.
El análisis del astrofísico destacó patrones que no encajan con un cuerpo típico del sistema solar. Foto: Anadolu via AFP

En especial, puso en duda la conducta de la denominada anti-cola del objeto, al señalar que, bajo condiciones normales, no debería presentar una emisión constante de gas a más de 5.000 kilómetros del núcleo. Además, el investigador añadió que la naturaleza de esa estructura podría estudiarse a través de un rastreo molecular, una técnica que ayudaría a confirmar si se trata efectivamente de un cometa.

Tecnología

Su cuenta de WhatsApp podría desactivarse por estas dos razones: siga estos pasos para evitar perderla de forma definitiva

Tecnología

CES 2026: así es el primer televisor de 130 pulgadas que busca competir con los celulares, un siglo después de su invención

Tecnología

Este dispositivo podría ser la solución ideal para evitar fallas en la conexión wifi y ampliar su alcance hasta los 500 metros

Tecnología

Los planes más ambiciosos prometidos por Elon Musk que no se cumplieron en 2025

Tecnología

Active esta función de inmediato en su correo electrónico si quiere evitar ser víctima de una peligrosa y avanzada estafa

Tecnología

Starlink en Venezuela: ¿cómo conectarse al internet satelital de Elon Musk?

Tecnología

Así de sencillo puede hacer que la pantalla de su celular se vea más grande y dé la impresión de estar usando un computador

Tecnología

El cielo de enero traerá un visitante: ¿cuándo se podrá observar el cometa 24P/Schaumasse?

Tecnología

Los cometas que visitarán la Tierra en enero 2026 y la tecnología para detectar amenazas

Tecnología

¿Vida fuera de la Tierra? El cometa 3I/ATLAS aporta nuevas pistas desde el espacio profundo

“Curiosamente, esta distancia coincide aproximadamente con el radio transversal del halo luminoso (coma) alrededor del núcleo de 3I/ATLAS en las imágenes del objeto, incluidas las del telescopio espacial Hubble”, escribió Loeb en su blog.

Desde su hallazgo, el 3I/ATLAS muestra variaciones periódicas que parecen originarse en la nube que lo envuelve.
Loeb explica que el brillo rítmico no procede del núcleo, que aporta solo una mínima fracción de la luminosidad. Foto: Teerasak Thaluang

Luego, agregó que: “A medida que el viento solar arrastra el gas, lo transporta junto con partículas de polvo submicrométricas alejándolas del Sol a lo largo de la cola de 3I/ATLAS; sin embargo, las partículas grandes de polvo, de más de 10 micrones, continúan desplazándose por la anti-cola hacia el Sol en una escala que es unas 10 veces mayor”.

¿Vida fuera de la Tierra? El cometa 3I/ATLAS aporta nuevas pistas desde el espacio profundo

Por último, el académico planteó una forma de poner a prueba su teoría a través de estudios astronómicos específicos. Según detalló, la presencia de un flujo constante de gas en la anti-cola podría verificarse identificando trazadores moleculares, como CO₂ o CO, a lo largo del eje del chorro y contrastando su distribución con la luz solar reflejada por las partículas de polvo.

Más de Tecnología

WhatsApp cumple un rol fundamental en el día a día.

Su cuenta de WhatsApp podría desactivarse por estas dos razones: siga estos pasos para evitar perderla de forma definitiva

El primer televisor de 130 pulgadas con el que la TV intenta competir con los celulares, 100 años después.

CES 2026: así es el primer televisor de 130 pulgadas que busca competir con los celulares, un siglo después de su invención

Aunque estos trucos puede ser una solución rápida y casera, es importante no descartar, la revisión técnica y de un profesional si su red es constantemente inestable.

Este dispositivo podría ser la solución ideal para evitar fallas en la conexión wifi y ampliar su alcance hasta los 500 metros

Estos son los avances prometidos por Elon Musk para 2025 que no se cumplieron.

Los planes más ambiciosos prometidos por Elon Musk que no se cumplieron en 2025

Los correos electrónicos fraudulentos tienen características particulares.

Active esta función de inmediato en su correo electrónico si quiere evitar ser víctima de una peligrosa y avanzada estafa

Para Loeb, las anomalías de 3I/Atlas son tan extrañas que sugieren un origen artificial.

Astrofísico reaviva debate sobre el cometa 3I/ATLAS: podría ser una sonda controlada por una civilización extraterrestre

Elon Musk le otorgó un beneficio temporal a loa población venezolana.

Starlink en Venezuela: ¿cómo conectarse al internet satelital de Elon Musk?

La pantalla del celular se puede ampliar, pero pocas personas saben cómo hacerlo.

Así de sencillo puede hacer que la pantalla de su celular se vea más grande y dé la impresión de estar usando un computador

El celular se puede poner más lento y afectar el rendimiento de algunas funciones.

Haciendo esta configuración en su teléfono Android puede eliminar los molestos anuncios y mejorar el rendimiento de la batería

El año arranca con una feria que concentra lanzamientos clave y anuncios globales del sector tecnológico.

🔴 EN VIVO | CES 2026: siga todas las novedades del evento tecnológico más importante del planeta; noticias y lanzamientos

Noticias Destacadas