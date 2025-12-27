Ciencia

¿Vida fuera de la Tierra? El cometa 3I/ATLAS aporta nuevas pistas desde el espacio profundo

Lejos de ser un objeto irrelevante, su composición indica que los elementos químicos clave para la vida existen también fuera del sistema solar, ampliando las posibilidades sobre su origen en el universo.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
27 de diciembre de 2025, 9:13 p. m.
Los astrónomos señalan que no volverá a ser visible, ya que su camino no lo traerá de regreso en el futuro.
Los astrónomos señalan que no volverá a ser visible, ya que su camino no lo traerá de regreso en el futuro. Foto: Getty Images/iStockphoto

El cometa interestelar 3I/ATLAS demuestra que los componentes químicos fundamentales para la vida no son patrimonio exclusivo de la Tierra, al transportar por el espacio elementos como el cianuro de hidrógeno y el metanol, sustancias clave en procesos prebióticos.

Director de la Agencia Espacial Europea presentó las fotos del cometa 3I/ATLAS en su mayor aproximación a la Tierra

Lejos de ser un cuerpo sin importancia, su composición sugiere que la química necesaria para el surgimiento de la vida está presente también más allá de los límites del sistema solar, lo que amplía las perspectivas sobre su posible origen en el universo.

Identificado como el tercer cometa interestelar conocido, después de Oumuamua y Borisov, 3I/ATLAS refuerza la idea de que estos objetos errantes no son fenómenos aislados. Observaciones realizadas con el radiotelescopio ALMA entre agosto y octubre de 2025 revelaron una concentración de metanol cercana al 8% del material liberado, una cifra muy superior a la habitual en cometas locales.

¿La pista que faltaba? El cometa 3I/ATLAS estaría conectado al origen de vida en Marte
¿La pista que faltaba? El cometa 3I/ATLAS estaría conectado al origen de vida en Marte. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images y NASA

Aunque fue detectado inicialmente el 1 de julio de 2025 por el sistema ATLAS, su mayor aproximación a la Tierra, el 19 de diciembre, permitieron obtener datos más precisos y apoyar la hipótesis de que este cometa podría haberse formado incluso antes que el propio sistema solar.

Tecnología

Para evitar interferencias y un internet lento, este pequeño detalle podría ayudar a aumentar la velocidad del wifi

Tecnología

Desmantelan fábrica que ensamblaba cientos de teléfonos Samsung falsos con piezas chinas: esto se conoció

Tecnología

Siete idiomas que nadie ha logrado descifrar y que siguen desafiando a la humanidad

Tecnología

La Tierra escondía ‘dos cicatrices’ las cuales fueron descubiertas por la Nasa: el fenómeno pasó “cobrándose decenas de vidas”

Tecnología

Expertos advierten que 2 extensiones de Chrome están robando los datos de los usuarios, ojo si las tiene instaladas

Tecnología

Los Smart TV cambiarán para siempre con la nueva función de Xbox para jugar sin tener consola

Tecnología

Por primera vez, una persona con paraplejia viajó al espacio: “Acaba de inspirar a millones”

Tecnología

Director de la Agencia Espacial Europea presentó las fotos del cometa 3I/ATLAS en su mayor aproximación a la Tierra

Tecnología

El 3I/ATLAS tras su histórico acercamiento a la Tierra: científicos aclaran la hipótesis de una supuesta nave extraterrestre

Tecnología

Adiós cometa 3I/ATLAS, tras su paso más cercano a la Tierra: estas son las hipótesis que siguen

De acuerdo con análisis divulgados por el medio especializado Iflscience, la detección de estas moléculas resulta esencial para entender cómo se originan los aminoácidos y los azúcares, compuestos indispensables para la vida. Estas sustancias participan directamente en la formación del ADN y el ARN, pilares de los procesos biológicos. El hallazgo respalda la idea de que este tipo de química compleja no solo se desarrolla en planetas, sino también en regiones remotas del espacio interestelar.

Confirman la rotación de un cometa interestelar mediante un jet.
Confirman la rotación de un cometa interestelar mediante un jet. Foto: Getty Images

Las investigaciones más recientes también confirmaron la presencia de hielo de agua en el interior del cometa 3I/ATLAS. Aunque el descubrimiento despertó gran interés, la comunidad científica fue enfática en descartar cualquier teoría relacionada con un origen artificial. Los datos recopilados indican que se trata de un cuerpo completamente natural, sin evidencia alguna de vínculo con tecnología o actividad de otra civilización.

En conjunto, el estudio pone de manifiesto el nivel de precisión que ha alcanzado la ciencia moderna para examinar objetos provenientes de otros sistemas estelares. Analizar cometas interestelares permite obtener información directa sobre la composición química de zonas extremadamente lejanas del universo, sin necesidad de enviar misiones fuera del entorno terrestre.

Científico señala coincidencia de 3I/ATLAS que, si se materializara, “podría liberar dispositivos tecnológicos”

El próximo evento relevante en la trayectoria de 3I/ATLAS será su acercamiento a Júpiter, previsto para marzo de 2026. La intensa gravedad del planeta gigante podría modificar levemente su recorrido, un fenómeno que los astrónomos observarán de cerca. Tras este paso, el cometa continuará su viaje hacia el espacio profundo y difícilmente volverá a aproximarse a la Tierra, aunque los datos obtenidos seguirán siendo estudiados durante años por su enorme valor científico.

Mas de Tecnología

Los astrónomos señalan que no volverá a ser visible, ya que su camino no lo traerá de regreso en el futuro.

¿Vida fuera de la Tierra? El cometa 3I/ATLAS aporta nuevas pistas desde el espacio profundo

Factores cotidianos pueden reducir drásticamente la velocidad de la red.

Para evitar interferencias y un internet lento, este pequeño detalle podría ayudar a aumentar la velocidad del wifi

Desmantelan fábrica de celulares Samsung falsos en la India.

Desmantelan fábrica que ensamblaba cientos de teléfonos Samsung falsos con piezas chinas: esto se conoció

Existen lenguas antiguas que desafían incluso a la tecnología más avanzada.

Siete idiomas que nadie ha logrado descifrar y que siguen desafiando a la humanidad

Desde el espacio quedó al descubierto el rastro de una serie de tormentas devastadoras.

La Tierra escondía ‘dos cicatrices’ las cuales fueron descubiertas por la Nasa: el fenómeno pasó “cobrándose decenas de vidas”

La alerta surgió tras detectar extensiones que redirigían la actividad en internet a servidores externos.

Expertos advierten que 2 extensiones de Chrome están robando los datos de los usuarios, ojo si las tiene instaladas

Los televisores inteligentes amplían sus funciones al integrar videojuegos de Xbox sin hardware adicional.

Los Smart TV cambiarán para siempre con la nueva función de Xbox para jugar sin tener consola

La misión de tres astronautas a la estación espacial Tiangong llevará a cabo experimentos para construir una base lunar.

Por primera vez, una persona con paraplejia viajó al espacio: “Acaba de inspirar a millones”

La amenaza de contactos directos por parte de ciberdelincuentes encendió las alertas sobre posibles intentos de extorsión.

Hackers aseguran haber robado datos de popular página de contenido para adultos: esto puede suceder con los usuarios

Delincuentes tienden a utilizar números con prefijos telefónicos de otro país para desocupar cuentas bancarias.

Así roban con una simple llamada: los códigos internacionales que no debería contestar

Noticias Destacadas