Científico señala coincidencia de 3I/ATLAS que, si se materializara, “podría liberar dispositivos tecnológicos”

3I/ATLAS continúa bajo la mirada de la comunidad científica, impulsando nuevas hipótesis que van hasta la opción de que incorpore algún tipo de tecnología no humana.

Una reciente propuesta del astrofísico Avi Loeb sugiere que todo podría deberse a una coincidencia que no debe pasarse por alto.

Recientemente, el director del Proyecto Galileo explicó que ciertas anomalías observadas podrían indicar que si una civilización avanzada eligiera un punto estratégico del sistema solar para concentrar su atención, ese lugar sería Júpiter debido a su enorme tamaño.

En un nuevo análisis, Loeb señala que si se materializa una nueva observación, podría tener implicaciones relevantes.

Una teoría que toma fuerza por una coincidencia orbital inusual

En los últimos meses, 3I/ATLAS ha sido observado con especial atención por astrónomos de distintos centros de investigación.

Desde hace tiempo circulan hipótesis que lo relacionan con tecnología o incluso con algún tipo de misión enviada desde fuera del sistema solar.

Según su reciente análisis, la velocidad del objeto ha presentado fluctuaciones que han sido ajustadas varias veces en los cálculos oficiales.

| Foto: Getty Images / Mitsunori Tsumura

Esas modificaciones cambiaron las previsiones sobre qué tan cerca pasará de Júpiter en marzo de 2026.

Lo particular, según el astrofísico, es que las distancias proyectadas casi coinciden con una región conocida como el radio de Hill, el límite donde la gravedad de Júpiter supera la del Sol.

Loeb sostiene que esa alineación casi exacta resulta demasiado llamativa para descartarla. Las actualizaciones en los modelos no gravitacionales, basados en cómo se comporta el cuerpo a medida que se acerca al Sol, no terminan de aclarar del todo por qué las predicciones siguen rondando el mismo punto crítico alrededor del gigante gaseoso.

Lo que podría implicar si la coincidencia se confirma

Para el científico, el aspecto más llamativo no es solo la cercanía con Júpiter, sino la posibilidad de que 3I/ATLAS interactúe de manera notable al cruzar la región donde la gravedad del planeta supera la del Sol.

Si la trayectoria coincide exactamente con ese límite, Loeb sugiere que podría tratarse de un comportamiento intencional y no de un simple capricho orbital.

La luminosidad del objeto, captada tanto desde telescopios espaciales como analizada en estudios recientes, indica que su actividad fue más intensa de lo previsto cuando se aproximó al Sol.

Algunas investigaciones plantean que su comportamiento no encaja del todo con los modelos aplicados actualmente, lo que podría llevar a revisar nuevamente su trayectoria real mientras avanza hacia su encuentro con Júpiter.

| Foto: Nasa / jpl

El punto decisivo llegará entre finales de este año y comienzos del próximo, cuando nuevas mediciones desde naves como Juno, Juice o Psyche ayuden a determinar con mayor precisión el camino exacto de 3I/ATLAS.

Loeb sostiene que si la alineación termina siendo exacta, podría interpretarse como una maniobra diseñada y no como un fenómeno natural.

“Si se materializa la inusual coincidencia entre la distancia perijove de 3I/ATLAS y el radio de Hill, podría indicar una señal tecnológica. En ese caso, 3I/ATLAS podría liberar dispositivos tecnológicos como satélites artificiales de Júpiter, posiblemente en los puntos de Lagrange L1 y L2 de Júpiter en la esfera de Hill, donde las correcciones orbitales y los requisitos de combustible son mínimos”, señala Loeb.

De acuerdo con Loeb, esos lugares, conocidos por requerir muy poco gasto energético para mantener una órbita, serían puntos ideales para dejar dispositivos, como una especie de plataforma de observación o vigilancia.