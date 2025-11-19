Ciencia
Avi Loeb criticó fuertemente a la Nasa tras su transmisión del 3I/Atlas: “No hay nada más engañoso que un hecho obvio”
La transmisión del 3I/Atlas generó polémica cuando Avi Loeb acusó a la Nasa de limitar su interpretación.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La publicación global de las primeras imágenes del objeto interestelar 3I/Atlas terminó escalando en controversia luego de que Avi Loeb, astrofísico de Harvard conocido por desafiar las interpretaciones tradicionales, reaccionara con dureza a la transmisión de la Nasa.
La Nasa, que venía arrastrando varias semanas de retraso por el prolongado cierre administrativo del Gobierno de Estados Unidos (entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre), finalmente logró divulgar el material captado este miércoles 19 de noviembre.
Uno de los puntos centrales de esta transmisión global era aclarar qué podría ser o qué estaría ocultando 3I/Atlas a partir de las imágenes o de las explicaciones de los especialistas invitados y la presentación concluyó que se trata, efectivamente, de un cometa.
Sin embargo, las fotografías mostradas no cumplieron con las expectativas de muchos usuarios, quienes expresaron de inmediato su inconformidad. Ante las críticas, la Nasa respondió: “Los cometas son pequeños, rápidos y difusos, lo que dificulta verlos con claridad. Es como intentar fotografiar una pelota de béisbol desde el otro extremo de un estadio usando diferentes cámaras con ángulos de visión imperfectos”.
Loeb cuestiona la certeza de la Nasa
Tras las fotos y respuestas presentadas de la Nasa, para Loeb, la explicación oficial no basta.
Asegura que la transmisión se limitó a repetir que “es un cometa natural” sin reconocer las anomalías que aún existen sobre el visitante interestelar.
“Los representantes de la Nasa deberían haber enfatizado lo que desconocemos sobre 3I/ATLAS en lugar de insistir en que se trata de un cometa conocido proveniente de un entorno de formación nuevo”, señaló Loeb.
El astrofísico insiste en que la apariencia cometaria (liberación de gas y polvo) no debe llevar automáticamente a cerrar otras posibilidades, incluso plantea que una estructura artificial cubierta por hielo podría comportarse de manera similar al acercarse al Sol.
Para ilustrarlo, retoma la imagen del “Caballo de Troya”: algo que parece evidente, pero que podría esconder otra naturaleza.
Indicios que el profesor considera ignorados
“Los científicos con visión de futuro cultivan la humildad para aprender de las anomalías en lugar de mostrar la arrogancia propia de la experiencia”, señalo Loeb.
El profesor de Harvard también subraya dos aspectos singulares que según él, pasaron desapercibidos durante la presentación oficial.
El primero, la magnitud del objeto: sería millones de veces más grande que ‘Oumuamua, lo que convierte su detección en un golpe de suerte casi inverosímil.
“Dado el limitado volumen de material en el espacio interestelar, cabría esperar descubrir un millón de objetos con la masa de 1I/`Oumuamua o mil objetos con la masa de 2I/Borisov antes de encontrar un objeto tan masivo como 3I/ATLAS, a menos que este raro objeto estuviera dirigido intencionadamente al sistema solar interior”, destaca.
El segundo, su recorrido: una trayectoria alineada con el plano orbital del Sistema Solar, característica que facilitó su observación y que Loeb considera demasiado alineada como para ser un simple accidente cósmico.
“Los responsables de la NASA deberían haber reconocido, al menos, esta inesperada fortuna”, afirma.
Loeb cuestiona la imagen HiRISE y destaca el valor de las fotos de aficionados
Loeb también profundizó su inconformidad con la fotografía difundida por la cámara HiRISE, presentada por la Nasa.
Para el investigador, esa imagen apenas aportó elementos reales de análisis. “En retrospectiva, estas imágenes de astrónomos aficionados son mucho más emocionantes que la imagen HiRISE compartida por los funcionarios de la NASA”, afirmó el astrofísico, subrayando que el material oficial quedó muy por debajo de lo esperado.
Su crítica se reforzó con lo ocurrido después del máximo acercamiento del objeto al Sol, el pasado 29 de octubre. En ese periodo, astrónomos aficionados consiguieron capturas que, según Loeb, ofrecen un panorama más revelador del visitante interestelar.
Se espera que cuando 3I/Atlas realice su máxima a la Tierra, un evento que ocurrirá el 19 de diciembre de 2025, aparezcan nuevos resultados.
“En las próximas semanas, telescopios terrestres de mayor tamaño, así como los telescopios Hubble y Webb, podrán caracterizar los chorros de 3I/ATLAS midiendo su composición, velocidad y tasa de acumulación de masa. Estos datos nos permitirán determinar sin lugar a dudas si los chorros se producen por bolsas de hielo naturales calentadas por la luz solar o por propulsores tecnológicos”, concluyó Loeb.