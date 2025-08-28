Suscribirse

La función de voz en iPhone que sirve en momentos críticos y pocos la tienen activada

Apple incluye una función poco conocida que permite bloquear el iPhone con solo pronunciar una frase.

28 de agosto de 2025, 9:14 p. m.
Pocos usuarios saben que el iPhone puede bloquearse con un comando de voz inmediato.
El bloqueo por voz, disponible en modelos recientes de iPhone, ofrece una capa extra de seguridad. | Foto: Composición de Semana con imágenes de Getty Images

Los celulares siempre contienen diferentes tipos de datos importantes, los cuales cualquier persona tercera que los tenga puede hacer un uso de ellos, por ende existen diferente medidas de seguridad en los teléfonos y una poco conocida hace parte del ecosistema de Apple.

Muchos usuarios de iPhone desconocen una característica de seguridad integrada que funciona como salvavidas en diferentes tipos de casos: la capacidad de proteger el dispositivo usando únicamente la voz.

Esta funcionalidad se encuentra en los menús de accesibilidad, la cual no es difícil de encontrar, pero sí hay que revisar las funciones para así poder contar una capa adicional de protección para su información personal.

Paso a paso: habilitar la protección de voz

Activar esta herramienta de seguridad es sencillo, como se trata de una función integrada al sistema iOS, no se necesita descargar aplicaciones adicionales ni mucho menos de terceros.

Todo el paso a paso se lleva a cabo dentro de las configuraciones del iPhone.

  • Paso 1: Abrir ‘Configuración’ desde la pantalla principal del iPhone.
  • Paso 2: Una vez dentro, seleccionar la opción de ‘Accesibilidad’ y seleccionarla.
  • Paso 3: Dentro de este menú, aparecerá la opción ‘Funciones rápidas de Voz’, la cual se debe seleccionar.
  • Paso 4: El dispositivo enseñará diferentes opciones disponibles. En esta ocasión se debe elegir ‘Bloquear Pantalla’ de la lista.
  • Paso 5: En este punto, el celular pedirá al usuario escribir la frase que activará el bloqueo. Puede ser algo simple como “Bloquear ahora” o “Cerrar teléfono”.
  • Paso 6: Después de escribir la frase, el iPhone solicitará que se pronuncie varias veces para aprender la voz del dueño del dispositivo o de la persona que realiza el proceso.
  • Paso 7: La configuración termina cuando el iPhone confirma que ha reconocido correctamente el comando.
Apple ofrece una alternativa rápida para proteger la información personal sin necesidad de presionar botones.
Paso a paso para configurar el comando de voz para bloquear el iPhone. | Foto: Semana

Esta función está disponible en las generaciones más recientes de iPhone, incluyendo los modelos 16, 15, 14 y 13, además de versiones que soporten iOS 18.

Contexto: Ahora ya no solo vive en la memoria: Así puede encontrar los videos de TikTok que recién ha visto en su celular

Ventajas de contar con la función activada y configurada

Uno de los momentos más críticos en los cuales la función puede ser significativa es cuando alguien arrebata el iPhone de las manos en la calle. En esos segundos decisivos, alcanzar a presionar botones físicos para bloquear el dispositivo es imposible.

Una simple activación en el teléfono puede blindar la información bancaria.
En momentos críticos, una opción de accesibilidad en iPhone puede salvar la privacidad de sus usuarios. | Foto: Getty Images

La misma situación aplica cuando alguien tiene las manos ocupadas, sucias, el dispositivo fuera de su alcance o en cualquier circunstancia necesita actuar con rapidez para resguardar la privacidad.

