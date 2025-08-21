La NASA obtiene sus primeras imágenes de la Tierra y la Luna en su camino hacia el asteroide Psyche

La sonda Psyche de la NASA ha capturado imágenes de la Tierra y la Luna desde una distancia aproximada de 290 millones de kilómetros, en su trayecto hacia el asteroide del mismo nombre, rico en metales, con llegada prevista para 2029, según ha informado la agencia espacial estadounidense.

Las imágenes fueron obtenidas durante una de las revisiones periódicas de los instrumentos científicos de la misión, realizadas entre el 20 y el 23 de julio. Durante este periodo, las cámaras de la nave espacial tomaron múltiples fotografías de larga exposición (de hasta 10 segundos) de ambos cuerpos celestes. Estos aparecen como puntos brillantes, reflejando la luz solar, en medio de un campo estrellado ubicado en la constelación de Aries.

El equipo de la misión utiliza el instrumento Psyche, que consta de un par de cámaras idénticas equipadas con filtros y lentes telescópicas. Estas cámaras están diseñadas para fotografiar la superficie del asteroide Psyche en diferentes longitudes de onda de luz. De este modo, el color y la forma del espectro de un cuerpo planetario pueden proporcionar detalles sobre su composición.

La sonda ha realizado pruebas y calibraciones con la luz reflejada de la Tierra, Júpiter y Marte para asegurar el buen funcionamiento de los sensores antes de llegar al asteroide. | Foto: Getty Images

La Luna y el asteroide gigante Vesta, por ejemplo, presentan características espectrales similares, como protuberancias y ondulaciones, que los científicos esperan también encontrar en Psyche. Los investigadores de la misión destacan que su interés por este asteroide radica en que puede ofrecerles una comprensión más profunda sobre la formación de planetas rocosos con núcleos metálicos, como la Tierra.

Al seleccionar objetivos para las pruebas y la calibración del sensor de imágenes, los científicos buscan cuerpos celestes que brillen debido a la luz solar reflejada, como el asteroide Psyche. Además, observan objetos con espectros conocidos para comparar los datos obtenidos por los instrumentos de la sonda con los registros previos de telescopios y otras naves espaciales.

La sonda #Psyche fotografió la Tierra y la Luna a 290 millones de kilómetros durante la calibración de instrumentos. pic.twitter.com/IlK2sVX92L — Solar System Exploration 🛰 (@fromspacecraft) August 20, 2025

A principios de 2025, la sonda Psyche enfocó sus cámaras hacia Júpiter y Marte para su calibración, dado que ambos planetas presentan espectros más rojizos que los tonos azules de la Tierra. La NASA ha informado que esta verificación también se realizó con éxito.

Los científicos comparan los datos de las diversas pruebas para evaluar si el rendimiento del generador de imágenes está variando. Este proceso les permitirá asegurarse que, cuando la nave entre en órbita alrededor de Psyche, el instrumento de imágenes funcionará de acuerdo con las expectativas.

La misión cubrirá 1.600 millones de kilómetros desde su lanzamiento en octubre de 2023. | Foto: M. Kornmesser/ESA/HUBBLE/AFP

Bob Mase, director del proyecto de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en California, ha adelantado que la sonda se prepara para realizar un sobrevuelo de Marte en mayo de 2026, lo que marcará el siguiente gran hito de la misión.

Este sobrevuelo utilizará la gravedad del Planeta Rojo para impulsar a Psyche hacia su destino final: el asteroide Psyche. Este evento será el primero de los dos pasajes planificados de la nave alrededor del sistema solar, en un recorrido de 1.600 millones de kilómetros desde su lanzamiento, en octubre de 2023, desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA.