La Nasa ya fijó fecha en que despega el vuelo que rotará a los astronautas de la EEI

El lanzamiento de la misión para cambiar la tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI) podría ocurrir el 11 de febrero, informó el miércoles la NASA. Inicialmente, el despegue estaba previsto para el 15 de febrero, pero la agencia espacial estadounidense evaluó la posibilidad de adelantarlo luego de que un grupo anterior de astronautas tuviera que ser evacuado por razones médicas.

Según explicó la NASA, la modificación del cronograma responde a la necesidad de garantizar la continuidad operativa de la estación orbital y asegurar el relevo oportuno de la tripulación que permanece en el laboratorio espacial.

Ventanas de despegue previstas

La agencia detalló que la primera ventana de lanzamiento se abre a las 06H00, hora del este (11H00 GMT). Además, existen oportunidades adicionales para el despegue en las mañanas del 12 y 13 de febrero, lo que ofrece un margen operativo en caso de que las condiciones técnicas o meteorológicas no permitan el lanzamiento en la fecha principal.

La misión despegará desde Cabo Cañaveral, en el estado de Florida, uno de los centros neurálgicos de los lanzamientos espaciales tripulados de Estados Unidos.

Quiénes integran la misión Crew-12

La misión, denominada Crew-12, estará integrada por una tripulación internacional. A bordo viajarán los astronautas estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta francesa Sophie Adenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev. Su llegada a la EEI permitirá relevar a parte de la tripulación actual y continuar con los experimentos científicos y tareas de mantenimiento programadas.

Una tripulación internacional será la encargada del próximo relevo en la Estación Espacial Internacional. Foto: SpaceX

Un antecedente histórico en la EEI

El adelanto del lanzamiento se produjo después de que los miembros de la misión Crew-11 regresaran antes de lo previsto debido a un problema médico que afectó a uno de los astronautas. Este hecho marcó un precedente, ya que se trató de la primera evacuación médica realizada en la historia de la EEI, según destacó la propia NASA.

Artemis II, el otro desafío de febrero

La definición de la nueva fecha no fue sencilla para la agencia espacial, debido a la coincidencia con otro proyecto de alto perfil: Artemis II. La ventana de lanzamiento de esta misión, que será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años, también se abre en febrero, lo que obliga a coordinar recursos, personal y logística.

La coincidencia entre Crew-12 y Artemis II complicó la elección de la fecha de lanzamiento. Foto: NurPhoto via Getty Images

En ese contexto, la NASA aclaró: “La NASA continúa trabajando en posibles ventanas de lanzamiento para dos importantes misiones tripuladas este febrero: Artemis II y Crew-12. Tomaremos cualquier decisión sobre la mejor oportunidad de lanzamiento para cada misión más cerca de la fecha de vuelo”.

*Con información de AFP.