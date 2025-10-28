Suscribirse

La opción de WhatsApp que desaparece sus conversaciones más ‘comprometedoras’ sin tener que borrar el chat

Con el tiempo, la aplicación de mensajería ha introducido funciones y herramientas enfocadas en brindarles a los usuarios un mayor control sobre su privacidad.

Redacción Tecnología
28 de octubre de 2025, 6:23 p. m.
Los usuarios tienen la posibilidad de mantener sus conversaciones a salvo.
Los usuarios tienen la posibilidad de mantener sus conversaciones a salvo. | Foto: Montaje de SEMANA

WhatsApp es una aplicación de mensajería que ha ganado popularidad no solo en Colombia, sino en diversos países del mundo, gracias a la facilidad que ofrece para comunicarse mediante mensajes o llamadas.

Estas funciones, junto con otras herramientas, aportan dinamismo e interés a cada conversación.

Una de las características más destacadas del servicio desarrollado por Meta es su alto nivel de personalización. Los usuarios pueden adaptar la aplicación a sus gustos, preferencias y necesidades, aunque uno de los aspectos en los que más se enfocan es el control de su privacidad.

En una era digital marcada por el espionaje y la constante recopilación de información personal, resulta esencial mantener los chats protegidos, especialmente cuando contienen datos confidenciales o sensibles que deben permanecer fuera del alcance de fuera del alcance de terceros.

WhatsApp
Son millones los mensajes de texto que se envían al día por WhatsApp. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Entre las funciones disponibles para fortalecer la seguridad se encuentra la opción de activar los mensajes temporales, una herramienta que permite que desaparezcan automáticamente después de un periodo determinado. Esta configuración puede aplicarse a uno o varios chats, según la preferencia del usuario.

Contexto: WhatsApp le cierra la puerta a ciberdelincuentes que buscan estafar y vaciar cuentas bancarias de sus usuarios

Según explica el Centro de Ayuda de WhatsApp, “los mensajes nuevos que se envían en el chat desaparecen después del plazo que haya elegido. Esto se aplica solo a los mensajes nuevos del chat (no afecta a los mensajes enviados o recibidos antes)”.

Al activar esta función, el usuario puede decidir que los mensajes enviados desaparezcan de manera automática tras 24 horas, 7 días o 90 días, dependiendo de la duración seleccionada.

Esta característica resulta especialmente útil para quienes buscan mantener conversaciones más seguras o evitar la acumulación innecesaria de mensajes en el historial.

Además, la plataforma permite conservar determinados mensajes dentro del chat, incluso cuando la función de desaparición está activa, lo que ofrece la posibilidad de preservar información importante sin desactivar la opción.

La aplicación ha añadido una opción para bloquear todos los chats con contraseña, ofreciendo una capa extra de seguridad a sus usuarios.
Los usuarios de la aplicación de mensajería ahora pueden proteger sus conversaciones más sensibles. | Foto: Composición de El País con imágenes de Pinterest y Getty

La app ofrece la posibilidad de activar o desactivar los mensajes temporales de forma predeterminada. Con esta configuración, todos los chats individuales nuevos se iniciarán automáticamente con mensajes temporales según el periodo que el usuario elija.

Para habilitar esta función, se debe acceder al menú “Más opciones”, seleccionar “Ajustes”, ingresar a “Privacidad” y luego elegir “Duración predeterminada”.

Además, la plataforma permite aplicar la duración seleccionada a los chats existentes: basta con escoger las conversaciones deseadas y tocar el ícono de verificación. Si no se desea aplicar el cambio, simplemente se puede regresar al menú anterior.

Contexto: “Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo”: qué significa esta notificación en WhatsApp y cómo solucionarla pronto

De igual manera, WhatsApp permite activar los mensajes temporales en chats específicos. Para hacerlo, se debe abrir la conversación, tocar el nombre del contacto o el asunto del grupo, seleccionar “Mensajes temporales”, confirmar la acción con “Continuar” y elegir el plazo deseado.

