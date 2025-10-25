Suscribirse

Tecnología

Con este simple y práctico truco puede volver a ver las fotos de única visualización que se comparten por WhatsApp

Esta herramienta se ha consolidado como una opción práctica para quienes desean compartir información de manera temporal.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
25 de octubre de 2025, 5:54 p. m.
WhatsApp es una aplicación que frecuentemente lanza nuevas funciones.
WhatsApp es una aplicación que frecuentemente lanza nuevas funciones. | Foto: Getty Images

En la actualidad, donde la comunicación es clave para las actividades cotidianas, las llamadas ya no son el único medio disponible. En una era tecnológica en constante evolución, las aplicaciones de mensajería como WhatsApp cumplen un papel fundamental, al facilitar el intercambio de información en formato de texto, notas de voz, fotos o videos.

Con el tiempo, estas plataformas han incorporado nuevas funciones que hacen la experiencia más cómoda y personalizada, además de añadir medidas que refuerzan la seguridad y privacidad de los usuarios. Una de estas funciones está relacionada con la visualización de contenido de “una sola vez”, que desaparece automáticamente después de ser abierto.

Esta opción, que puede activarse al enviar contenido multimedia, evita que el receptor guarde, reenvíe o vuelva a acceder al archivo, protegiendo así información sensible o personal y otorgando mayor control sobre lo compartido.

WhatsApp deja de funcionar este 31 de octubre en esta lista de celulares
WhatsApp es la 'app' de mensajería más usada en el mundo. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Al seleccionar una foto o video para enviar, WhatsApp muestra un ícono con el número “1” dentro de un círculo junto a la barra de texto. Al activarlo, el contenido se configura para autodestruirse después de ser visualizado.

Contexto: Desactivando esta función de WhatsApp puede evitar que la memoria de su celular se sature con fotos o videos innecesarios

No obstante, habría un truco que permite volver a ver las fotos enviadas con este modo. Según el portal Xataka, esto es posible mediante WhatsApp Web, aunque únicamente con la versión antigua y no con la función multidispositivo.

Para lograrlo, cuando se reciba una foto de “una sola vez”, no se debe abrir de inmediato. Primero, es necesario activar el modo avión en el celular, lo que se puede hacer desplegando el panel de control tanto en Android como en iOS. Con esto, la idea es que la foto pueda abrirse varias veces, ya que el PC interpretará que no hay conexión.

Posteriormente, una vez se hayan visualizado las fotos, es posible cerrar la sesión en WhatsApp Web y desactivar el modo avión en el dispositivo móvil para continuar utilizándolo con normalidad.

Usuarios con dispositivos desactualizados deberán migrar su cuenta o actualizar el sistema operativo para seguir usando la app.
WhatsApp fue lanzada en el año 2009. | Foto: 123rf

Aunque la aplicación no permite tomar capturas de pantalla del contenido de una sola visualización, otra alternativa es fotografiar la imagen o grabar el video con otro dispositivo.

Cabe destacar que WhatsApp no ofrece una función oficial para realizar esto, ya que su objetivo principal es proteger la privacidad de los usuarios. Estas técnicas surgen de la comunidad y brindan alternativas, pero es fundamental utilizarlas con precaución y sin perjudicar a otros usuarios.

Contexto: “Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo”: qué significa esta notificación en WhatsApp y cómo solucionarla pronto

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Predicciones de Walter Mercado para el fin de semana del 25 y 26 de octubre; advirtió a cada signo

2. “No me siento capaz de volverlo a intentar”: el desgarrador video de Lady Tabares que conmueve al país

3. Muere famoso domador de cobras en India tras ser mordido por una serpiente: el momento quedó grabado en video

4. “El Ejército protegiendo narcotraficantes”: la fuerte reacción del exdirector del CTI al escándalo del general Federico Mejía

5. Gustavo Petro se confiesa sobre Verónica Alcocer tras haber sido incluidos en la lista Clinton: “Hace años”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

whatsappMensajeríaAplicaciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.