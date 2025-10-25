Tecnología
Con este simple y práctico truco puede volver a ver las fotos de única visualización que se comparten por WhatsApp
Esta herramienta se ha consolidado como una opción práctica para quienes desean compartir información de manera temporal.
En la actualidad, donde la comunicación es clave para las actividades cotidianas, las llamadas ya no son el único medio disponible. En una era tecnológica en constante evolución, las aplicaciones de mensajería como WhatsApp cumplen un papel fundamental, al facilitar el intercambio de información en formato de texto, notas de voz, fotos o videos.
Con el tiempo, estas plataformas han incorporado nuevas funciones que hacen la experiencia más cómoda y personalizada, además de añadir medidas que refuerzan la seguridad y privacidad de los usuarios. Una de estas funciones está relacionada con la visualización de contenido de “una sola vez”, que desaparece automáticamente después de ser abierto.
Esta opción, que puede activarse al enviar contenido multimedia, evita que el receptor guarde, reenvíe o vuelva a acceder al archivo, protegiendo así información sensible o personal y otorgando mayor control sobre lo compartido.
Al seleccionar una foto o video para enviar, WhatsApp muestra un ícono con el número “1” dentro de un círculo junto a la barra de texto. Al activarlo, el contenido se configura para autodestruirse después de ser visualizado.
No obstante, habría un truco que permite volver a ver las fotos enviadas con este modo. Según el portal Xataka, esto es posible mediante WhatsApp Web, aunque únicamente con la versión antigua y no con la función multidispositivo.
Para lograrlo, cuando se reciba una foto de “una sola vez”, no se debe abrir de inmediato. Primero, es necesario activar el modo avión en el celular, lo que se puede hacer desplegando el panel de control tanto en Android como en iOS. Con esto, la idea es que la foto pueda abrirse varias veces, ya que el PC interpretará que no hay conexión.
Posteriormente, una vez se hayan visualizado las fotos, es posible cerrar la sesión en WhatsApp Web y desactivar el modo avión en el dispositivo móvil para continuar utilizándolo con normalidad.
Aunque la aplicación no permite tomar capturas de pantalla del contenido de una sola visualización, otra alternativa es fotografiar la imagen o grabar el video con otro dispositivo.
Cabe destacar que WhatsApp no ofrece una función oficial para realizar esto, ya que su objetivo principal es proteger la privacidad de los usuarios. Estas técnicas surgen de la comunidad y brindan alternativas, pero es fundamental utilizarlas con precaución y sin perjudicar a otros usuarios.