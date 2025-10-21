La opción de WhatsApp que debe activar ahora mismo si no quiere perder de vista ningún mensaje importante

WhatsApp es una aplicación de mensajería que ha destacado desde su lanzamiento en 2009. Con el paso del tiempo, ha incorporado nuevas funciones que hacen que la experiencia sea cada vez más personalizada y acorde con las tendencias tecnológicas del momento.

El servicio es utilizado en diferentes partes del mundo por millones de usuarios activos, lo que ha impulsado su popularidad y su adaptación tanto a la vida personal como laboral. Una de las funciones más prácticas es la posibilidad de fijar mensajes, una herramienta que permite mantener a la vista aquellos chats o contenidos más relevantes.

En esta ilustración fotográfica, se ve el logo de WhatsApp. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Así puede fijar un mensaje en WhatsApp

Con esta función, los usuarios pueden anclar hasta tres mensajes por chat, ya sea en conversaciones individuales o en grupos. Al hacerlo, los mensajes quedan ubicados en la parte superior del chat, facilitando su acceso cada vez que sea necesario. Esta opción suele utilizarse con contactos familiares, parejas o amigos cercanos, para tener siempre a mano la información más importante.

Para fijar un mensaje, solo es necesario ubicar el chat, seleccionar el mensaje deseado y elegir la opción “Fijar”, que suele estar representada con el ícono de un pin. Una vez hecho esto, el mensaje aparecerá en la parte superior con una etiqueta que indica que ha sido fijado.

Esta herramienta resulta especialmente útil en grupos grandes, donde la información importante puede perderse entre las conversaciones. Los administradores pueden fijar mensajes con normas, recordatorios o datos relevantes. En entornos laborales o académicos, también es ideal para mantener visibles tareas, enlaces o recordatorios importantes.

WhatsApp permite aplicar ciertos estilos a los mensajes de forma muy sencilla. | Foto: NurPhoto via Getty Images