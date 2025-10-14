Si le ganó la curiosidad, así puede saber cómo lo tienen guardado en WhatsApp sin necesidad de instalar aplicaciones

En muchas ocasiones, la curiosidad lleva a las personas a hacerse preguntas relacionadas con sus contactos de WhatsApp. Una de las más comunes es bajo qué nombre los tienen guardados otras personas, algo que despierta especial interés cuando no se tiene acceso directo al teléfono del otro usuario para comprobarlo. Esta inquietud suele surgir de manera espontánea y, aunque parezca un detalle menor, genera curiosidad entre quienes desean saber cómo los identifican sus amigos, familiares o conocidos dentro de la aplicación.

WhatsApp se ha consolidado como una de las plataformas de mensajería más utilizadas en todo el mundo. Su éxito radica en que ofrece una interfaz intuitiva, sencilla de manejar y con múltiples funciones integradas en un solo lugar.

Gracias a ello, los usuarios pueden comunicarse de diferentes maneras sin necesidad de utilizar aplicaciones adicionales. Llamadas de voz, videollamadas, envío de imágenes, fotografías, documentos o mensajes escritos son solo algunas de las herramientas que la aplicación, propiedad de Meta, pone a disposición de millones de personas cada día.

Cada contacto puede tener un nombre, foto de perfil, estado y última conexión. | Foto: NurPhoto via Getty Images

A pesar de su uso cotidiano, la plataforma guarda ciertos trucos o funciones poco conocidas que pueden resultar útiles para resolver dudas como la mencionada. Quienes deseen saber con qué nombre los tiene guardados una persona dentro de la aplicación pueden hacerlo de una manera sencilla y sin necesidad de utilizar herramientas externas que, en la mayoría de los casos, no son confiables ni efectivas.

Para ello, basta con iniciar una conversación con el contacto en cuestión y solicitarle que comparta el número de teléfono, pero no directamente como tal, sino a través de la opción “Compartir contacto”. Este paso es fundamental, ya que al enviarse de esta manera, el nombre con el que la persona tiene guardado el número aparece de forma visible.

El procedimiento para hacerlo es bastante simple. Dentro del chat, la persona debe presionar el menú de opciones que aparece en la parte inferior, luego seleccionar la función de compartir contacto. Al hacerlo, se desplegará la lista de usuarios guardados en su dispositivo. Desde allí solo debe elegir el nombre correspondiente y enviarlo dentro del chat.

Espiar el celular de otra persona para obtener información no es una práctica bien vista. | Foto: Composición de El País con imágenes de Pinterest y Getty

De este modo, el otro usuario podrá saber bajo qué nombre figura en el otro móvil. Es importante señalar que este método es mucho más confiable y seguro que recurrir a aplicaciones de terceros, las cuales suelen prometer resultados similares, pero pueden comprometer la privacidad o el funcionamiento del dispositivo.