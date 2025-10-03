Suscribirse

Tecnología

WhatsApp permitirá reservar nombres de usuario: así funcionará la nueva capa de privacidad

Los nombres de usuario funcionarán como una forma de identificar a cada persona sin necesidad de mostrar su número de teléfono.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Tecnología
3 de octubre de 2025, 7:18 p. m.
WhatsApp prepara un sistema para reservar los nombres de usuario.
WhatsApp prepara un sistema para reservar los nombres de usuario. | Foto: Getty Images

Los usuarios de WhatsApp podrán reservar su nombre de usuario, la característica en la que la compañía lleva un par de años trabajando y que pretende ofrecer una capa adicional de privacidad.

Los nombres de usuario serán únicos, elegidos por cada persona y estarán precedidos por el signo de arroba. Esta opción permitirá identificarlos sin necesidad de mostrar el número de teléfono, al estilo de lo que ya ocurre en otras redes sociales.

La aplicación de mensajería ofrece una característica oculta que promete mejorar la organización de los chats. Descubre cómo esta función puede simplificar la experiencia de uso.
Los usuarios de WhatsApp podrán reservar su nombre de usuario. | Foto: Getty Images

Para escoger el nombre de usuario, WhatsApp prepara un sistema que permitirá a los usuarios asegurar el nombre de su preferencia antes de que esté disponible, como informó en WABetainfo. Esta característica está por el momento en pruebas y se ha visto en la versión beta de WhatsApp para Android (v2.25.28.12).

Según el portal especializado, WhatsApp priorizará la distribución del sistema de reserva para llegar a una mayor audiencia y controlar los posibles fallos al tiempo que garantiza una forma más justa de acceder a los nombres de usuario. Por el contrario, se espera que el despliegue completo de los nombres de usuario sea gradual y más lento.

Contexto: Así puede activar el ‘modo Halloween’ en WhatsApp, para darle un toque ‘terrorífico’ a sus chats

WhatsApp comenzó a trabajar en los nombres de usuario en 2023, que contará con una medida de protección basada en una clave. De esta forma, aunque alguien conozca el nombre de usuario, no podrá iniciar una conversación si no conoce también la clave, reduciendo así el número de mensajes indeseados.

Lo anterior se suma a la actualización de una de las funciones más valoradas. Se trata de una experiencia cada vez más personalizada de compartir contenido multimedia, como fotos y videos, ya que añade dinamismo y expresividad a las conversaciones.

Con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y garantizar la seguridad de la aplicación, WhatsApp ha revelado que ciertos celulares perderán su compatibilidad a partir del 1 de noviembre de 2024.
WhatsApp anunció la llegada de una novedad importante. | Foto: NurPhoto via Getty Images

WhatsApp anunció la llegada de una novedad importante: la opción de compartir fotografías en movimiento olive photos, disponibles tanto en dispositivos iOS como en Android.

Estas imágenes, que hoy en día pueden crearse fácilmente desde la mayoría de smartphones, combinan fotos y video al capturar instantes antes y después de la toma, generando un breve clip de apenas dos o tres segundos con movimiento y sonido.

Según explicó la compañía en un comunicado oficial, este tipo de contenido busca “capturar la vida tal y como es, con sonido y movimiento”, lo que permite a los usuarios compartir momentos más auténticos y enriquecedores con amigos y familiares en cualquier plataforma.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Óscar Córdoba se quebró en plena entrevista; deseó jamás recibir un gol: “daría la vida”

2. Actriz de ‘La Reina del Flow’ habría confirmado su llegada a ‘La casa de los famosos 3′; video emocionó

3. Sean ‘Diddy’ Combs, condenado a 4 años de prisión por cargos de prostitución

4. Trump reaviva la batalla: la Corte Suprema decidirá el futuro del derecho a portar armas en Hawái

5. Dodgers confirma la situación con Shohei Ohtani: esta será su posición en el siguiente partido

LEER MENOS

Noticias relacionadas

whatsappNombresPrivacidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.