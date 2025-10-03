WhatsApp permitirá reservar nombres de usuario: así funcionará la nueva capa de privacidad

Los usuarios de WhatsApp podrán reservar su nombre de usuario, la característica en la que la compañía lleva un par de años trabajando y que pretende ofrecer una capa adicional de privacidad.

Los nombres de usuario serán únicos, elegidos por cada persona y estarán precedidos por el signo de arroba. Esta opción permitirá identificarlos sin necesidad de mostrar el número de teléfono, al estilo de lo que ya ocurre en otras redes sociales.

Los usuarios de WhatsApp podrán reservar su nombre de usuario. | Foto: Getty Images

Para escoger el nombre de usuario, WhatsApp prepara un sistema que permitirá a los usuarios asegurar el nombre de su preferencia antes de que esté disponible, como informó en WABetainfo. Esta característica está por el momento en pruebas y se ha visto en la versión beta de WhatsApp para Android (v2.25.28.12).

Según el portal especializado, WhatsApp priorizará la distribución del sistema de reserva para llegar a una mayor audiencia y controlar los posibles fallos al tiempo que garantiza una forma más justa de acceder a los nombres de usuario. Por el contrario, se espera que el despliegue completo de los nombres de usuario sea gradual y más lento.

WhatsApp comenzó a trabajar en los nombres de usuario en 2023, que contará con una medida de protección basada en una clave. De esta forma, aunque alguien conozca el nombre de usuario, no podrá iniciar una conversación si no conoce también la clave, reduciendo así el número de mensajes indeseados.

Lo anterior se suma a la actualización de una de las funciones más valoradas. Se trata de una experiencia cada vez más personalizada de compartir contenido multimedia, como fotos y videos, ya que añade dinamismo y expresividad a las conversaciones.

WhatsApp anunció la llegada de una novedad importante. | Foto: NurPhoto via Getty Images

WhatsApp anunció la llegada de una novedad importante: la opción de compartir fotografías en movimiento olive photos, disponibles tanto en dispositivos iOS como en Android.

Estas imágenes, que hoy en día pueden crearse fácilmente desde la mayoría de smartphones, combinan fotos y video al capturar instantes antes y después de la toma, generando un breve clip de apenas dos o tres segundos con movimiento y sonido.

Según explicó la compañía en un comunicado oficial, este tipo de contenido busca “capturar la vida tal y como es, con sonido y movimiento”, lo que permite a los usuarios compartir momentos más auténticos y enriquecedores con amigos y familiares en cualquier plataforma.