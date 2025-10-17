Suscribirse

Tecnología

Ya no necesita leer todo el chat, una nueva función de WhatsApp ahora resume los mensajes

La popular app de mensajería estrena una función ideal para quienes no alcanzan a leer todo.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

17 de octubre de 2025, 11:33 p. m.
La aplicación permitirá conocer lo principal de los mensajes sin revisar todo el historial.
WhatsApp introduce una función que destaca lo más relevante de cada chat en segundos. | Foto: Getty Images

WhatsApp incorporó una nueva función para ayudar a quienes no pueden leer cada mensaje que reciben a diario, esta herramienta, conocida como “resumen de mensajes”, permite generar (como su nombre lo indica) un resumen automático de los chats, ya sean individuales o grupales, destacando solo los puntos más relevantes.

La función utiliza inteligencia artificial para ofrecer una lectura rápida y clara de lo más importante sin necesidad de revisar todo el historial.

Meta, la empresa responsable de la aplicación, confirmó que esta novedad se empezará a expandir de forma gradual y estará disponible próximamente en más países.

WhatsApp recomienda hacer una copia de seguridad de los chats antes de cambiar de dispositivo o reinstalar la aplicación.
WhatsApp ahora puede organizar y sintetizar los mensajes de grupos y chats personales. | Foto: 123rf

Por ahora, la función opera en inglés, portugués, español e indonesio, aunque se espera que en las próximas semanas llegue a otros idiomas.

La compañía señaló que esta actualización busca hacer que la experiencia de los usuarios sea mucho más optimizada, especialmente para aquellos que participan en grupos que tiene una gran actividad y no siempre pueden mantenerse al día con las conversaciones.

De acuerdo con WhatsApp, esta mejora está diseñada para ofrecer un acceso rápido al contenido esencial, sin hacer modificaciones en la privacidad de los mensajes ni comprometer la seguridad del servicio, es decir, continúa con el cifrado extremo a extremo.

Contexto: Si nota esto en la batería, podrían estar vigilando su celular sin que lo sepa

Inteligencia artificial con privacidad garantizada

La nueva función se apoya en una tecnología denominada procesamiento privado, que permite que los resúmenes sean generados por la inteligencia artificial de Meta sin que ni la empresa ni la propia aplicación puedan acceder al contenido real de los mensajes. En otras palabras, el sistema respeta el cifrado de extremo a extremo, el mismo método que impide que cualquier persona fuera de la conversación pueda leer los mensajes.

WhatsApp tiene una alternativa al envío tradicional que conserva la calidad del video.
Meta lanza una herramienta que resume automáticamente lo esencial de las conversaciones. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

De forma predeterminada, la opción viene desactivada. Los usuarios que deseen probarla deberán habilitarla manualmente en el apartado de configuración del chat, donde se puede activar el procesamiento privado. Este control adicional permite a cada persona decidir si quiere o no que la inteligencia artificial procese su contenido para crear resúmenes automáticos.

El lanzamiento de la función comenzará en Brasil, que cuenta con el idioma portugués, además serán los primeros en probarla. Posteriormente, se espera que la actualización llegue a otros países.

WhatsApp busca mejorar la experiencia de comunicación dentro de la aplicación, ayudando a que los usuarios puedan mantenerse informados de sus conversaciones sin perder tiempo leyendo cientos de mensajes.

