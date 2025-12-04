La última superluna del año será este 4 de diciembre: esto es lo que debe saber para observarla en su punto más grande y brillante

Los fenómenos astronómicos han destacado a lo largo de 2025 y diciembre no será la excepción. Este jueves 4 de diciembre, el cielo regalará uno de los últimos espectáculos del año, un evento que no volverá a repetirse hasta dentro de 18 años: una superluna. Para quienes sienten fascinación por nuestro satélite natural, esta será la ocasión perfecta para contemplarlo en todo su esplendor.

La atracción que despierta una superluna no es casualidad. Al mostrarse con un tamaño aparentemente mayor, se convierte en un espectáculo visible a simple vista, sin necesidad de telescopios ni equipos especializados. En esta ocasión, la Luna llena coincide con el punto más cercano de su órbita alrededor de la Tierra, conocido como perigeo. Gracias a esta proximidad, puede apreciarse más grande y notablemente más brillante de lo habitual.

Su luz intensa ilumina el cielo de forma particular, creando paisajes nocturnos que muchos disfrutan capturar con sus cámaras o simplemente contemplar desde cualquier lugar.

La superluna no volverá a repetirse hasta 2042. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Una ‘superluna’ ocurre cuando la Luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra en su órbita elíptica, un punto conocido como perigeo. Durante cada órbita de 27 días alrededor de la Tierra, la Luna alcanza tanto su perigeo, a unos 363 300 km (226 000 millas) de la Tierra, como su punto más lejano, o apogeo, a unos 405 500 km (251 000 millas) de la Tierra.”, explica la NASA.

Según la información disponible, este fenómeno podrá verse en varios países, incluido Colombia, alrededor de las 6:14 p. m. (11:14 p. m. UTC). Por ello, el momento ideal para observarla será al anochecer, cuando comience a elevarse sobre el horizonte.

Datos curiosos sobre la superluna de diciembre

National Geographic señala que esta última Luna Llena de 2025 será una cita especial para los amantes del cielo. Conocida como ‘Luna Fría’ por las condiciones invernales del hemisferio norte, también será la última superluna del año, lo que le otorgará un brillo y un tamaño ligeramente superiores a los habituales.

La superluna será visible desde este 4 de diciembre. | Foto: Getty Images

Su posición en el firmamento también la hace particular: en el hemisferio norte alcanzará una mayor altura, permitiendo una observación más limpia, mientras que en el hemisferio sur se mantendrá más cerca del horizonte, donde suele verse más grande y con un tono anaranjado debido al efecto de la atmósfera.