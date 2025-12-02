En las próximas horas se vivirá un fenómeno astronómico único que marcará diciembre: no se volverá a repetir hasta el 2042

Uno de los espectáculos celestes que más fascina a millones de personas es observar a la Luna en sus distintas fases, una experiencia que no solo permite seguir su evolución, sino también apreciar su belleza a través de fenómenos astronómicos como las superlunas.

Aunque muchos han oído hablar del término, no siempre está claro qué es exactamente una superluna. De acuerdo con la NASA, este fenómeno ocurre cuando la Luna llena coincide con el punto en el que su órbita está más cerca de la Tierra, conocido como perigeo.

“Este término da preferencia a la alineación geométrica Sol-Tierra-Luna y permite la aparición del perigeo en un período de tiempo más extenso que el instante real del perigeo (hasta unas dos semanas, un período que cubre casi la mitad de la órbita de la Luna)”, explica la agencia espacial.

La superluna es uno de los fenómenos que más llama la atención de las personas. | Foto: Getty Images

¿Cuándo se vivirá la superluna de diciembre de 2025?

Quienes deseen ver la última superluna del año están a pocas horas de hacerlo. El fenómeno tendrá lugar el próximo 4 de diciembre a las 23:14 GMT, y no volverá a repetirse hasta 2042, lo que convierte esta cita en un momento extraordinario para los entusiastas del cielo nocturno. Durante el evento, la Luna alcanzará la oposición al Sol, lo que hará que su disco se vea especialmente brillante tanto antes como después del instante de plenitud.

Esta Luna llena marcará el cierre del ciclo previo al solsticio de diciembre y será, además, la más cercana a esa fecha clave del calendario astronómico. En el hemisferio norte coincidirá con las largas noches de invierno, un escenario ideal para contemplarla durante más tiempo. En contraste, en el hemisferio sur, aunque las noches de verano son más cortas, el clima cálido favorece la observación del cielo y el seguimiento de su resplandor.

Como detalla la NASA, la órbita lunar no es perfectamente circular, sino elíptica, lo que provoca que la distancia entre la Tierra y la Luna varíe a lo largo de su recorrido. En su punto más alejado, el apogeo, puede situarse a unos 405.500 kilómetros del planeta Tierra. Cuando alcanza el perigeo, en cambio, la distancia se reduce a alrededor de 363.300 kilómetros.

La superluna será visible desde este 4 de diciembre. | Foto: Getty Images