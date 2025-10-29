Las ideas de disfraces más originales que puede descubrir con ayuda de la IA para sorprender en la noche de Halloween

Octubre es uno de los meses más característicos del año, pues desde hace décadas ha sido el escenario para celebrar Halloween, una festividad popular en varios países del mundo donde el terror, las calabazas, los fantasmas y todo lo relacionado con esta temática toman protagonismo.

Una de las tradiciones más comunes es que niños y adultos se disfracen y salgan a las calles o visiten las casas para pedir dulces con la famosa frase “¿Dulce o truco?”. Es un momento en el que la diversión, la creatividad y la imaginación se unen para lograr el mejor disfraz.

Sin embargo, las tendencias cambian cada año, y aunque muchos optan por clásicos disfraces inspirados en la cultura pop, películas o series, siempre hay quienes buscan ideas nuevas o que estén en tendencia. Los disfraces basados en personajes populares suelen destacar por sus prendas llamativas, maquillajes y accesorios que logran un aspecto muy realista.

TikTok es una red social donde los usuarios pueden encontrar varias ideas creativas de disfraces. | Foto: getty images

Para quienes buscan inspiración diferente o actualizada, las redes sociales como TikTok e Instagram se han convertido en grandes aliadas. En estas plataformas, los usuarios pueden encontrar contenido categorizado mediante palabras clave.

Por ejemplo, en TikTok basta con ir al buscador y escribir frases como “Ideas de disfraces para Halloween”, “Disfraz de Halloween 2025” o “Disfraces de Halloween para parejas”. Según lo que se busque, aparecerá una amplia variedad de videos con ideas y tutoriales inspiradores.

Por otro lado, la inteligencia artificial también puede ser una fuente eficaz de ideas. Los chatbots, al contar con grandes bases de datos, pueden recopilar y sugerir los disfraces más populares y creativos para esta época, permitiendo que cada persona elija el que mejor se adapte a sus gustos o lo personalice a su manera.

En ese sentido, SEMANA consultó a ChatGPT y Gemini para conocer cuáles son algunos de los disfraces que podrían destacarse este 31 de octubre. Este es el listado:

Merlina Addams: Según ChatGPT, es una opción ideal para quienes disfrutan de la estética gótica con un toque de elegancia.

Según ChatGPT, es una opción ideal para quienes disfrutan de la estética gótica con un toque de elegancia. Barbie-core: Inspirado en el universo de Barbie, este estilo resalta los colores vibrantes, especialmente el rosado. Quienes opten por este disfraz pueden jugar con los accesorios, la ropa y los peinados para reflejar la esencia del personaje.

Por medios de la IA o redes sociales las personas pueden buscar ideas de disfraces para celebrar Halloween. | Foto: Getty Images