Suscribirse

Tecnología

Las ideas de disfraces más originales que puede descubrir con ayuda de la IA para sorprender en la noche de Halloween

Las plataformas digitales se han convertido en una gran aliada para quienes buscan ideas creativas de disfraces para este 31 de octubre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
29 de octubre de 2025, 5:25 p. m.
Cada vez más personas recurren a las plataformas digitales para encontrar ideas originales de disfraces para celebrar Halloween.
Cada vez más personas recurren a las plataformas digitales para encontrar ideas originales de disfraces para celebrar Halloween. | Foto: Getty Images

Octubre es uno de los meses más característicos del año, pues desde hace décadas ha sido el escenario para celebrar Halloween, una festividad popular en varios países del mundo donde el terror, las calabazas, los fantasmas y todo lo relacionado con esta temática toman protagonismo.

Una de las tradiciones más comunes es que niños y adultos se disfracen y salgan a las calles o visiten las casas para pedir dulces con la famosa frase “¿Dulce o truco?”. Es un momento en el que la diversión, la creatividad y la imaginación se unen para lograr el mejor disfraz.

Sin embargo, las tendencias cambian cada año, y aunque muchos optan por clásicos disfraces inspirados en la cultura pop, películas o series, siempre hay quienes buscan ideas nuevas o que estén en tendencia. Los disfraces basados en personajes populares suelen destacar por sus prendas llamativas, maquillajes y accesorios que logran un aspecto muy realista.

TikTok es una red social donde los usuarios pueden encontrar varias ideas creativas de disfraces. | Foto: getty images

Para quienes buscan inspiración diferente o actualizada, las redes sociales como TikTok e Instagram se han convertido en grandes aliadas. En estas plataformas, los usuarios pueden encontrar contenido categorizado mediante palabras clave.

Por ejemplo, en TikTok basta con ir al buscador y escribir frases como “Ideas de disfraces para Halloween”, “Disfraz de Halloween 2025” o “Disfraces de Halloween para parejas”. Según lo que se busque, aparecerá una amplia variedad de videos con ideas y tutoriales inspiradores.

Contexto: Instagram se viste de Halloween con nuevas herramientas: así puede darles un toque de terror a sus historias

Por otro lado, la inteligencia artificial también puede ser una fuente eficaz de ideas. Los chatbots, al contar con grandes bases de datos, pueden recopilar y sugerir los disfraces más populares y creativos para esta época, permitiendo que cada persona elija el que mejor se adapte a sus gustos o lo personalice a su manera.

En ese sentido, SEMANA consultó a ChatGPT y Gemini para conocer cuáles son algunos de los disfraces que podrían destacarse este 31 de octubre. Este es el listado:

  • Merlina Addams: Según ChatGPT, es una opción ideal para quienes disfrutan de la estética gótica con un toque de elegancia.
  • Barbie-core: Inspirado en el universo de Barbie, este estilo resalta los colores vibrantes, especialmente el rosado. Quienes opten por este disfraz pueden jugar con los accesorios, la ropa y los peinados para reflejar la esencia del personaje.
Halloween
Por medios de la IA o redes sociales las personas pueden buscar ideas de disfraces para celebrar Halloween. | Foto: Getty Images
  • La familia Addams o Shrek: Perfectos para celebrar en grupo o en familia, ya que cada integrante puede interpretar a un personaje distinto.
  • J. Robert Oppenheimer / Albert Einstein: Ideales para los amantes de la ciencia y el cine clásico. Son opciones que se salen de lo convencional y pueden adaptarse a grupos de amigos.
  • Ghostface: Un clásico del terror que nunca pasa de moda. Quienes elijan este disfraz pueden añadir toques modernos o accesorios personalizados para hacerlo diferente al tradicional.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hija de Marbelle, acusada de meterse en relación de famosos, respondió y soltó advertencia: “No necesito destruir a nadie”

2. Iván Cepeda radicó recurso de casación contra fallo que tumbó condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez

3. Indignación en Deportivo Cali por lo que dijo Avilés Hurtado recién sacados de Liga: hay molestia

4. Gobernación del Magdalena denunció al alcalde de Santa Marta por prevaricato; dicen que estaría frenando obras en la ciudad

5. Piden citar como testigo al presidente Petro en una eventual investigación contra Verónica Alcocer por posible estafa al país

LEER MENOS

Noticias relacionadas

halloweendisfraces HalloweenRedes socialesInteligencia Artificial

Noticias Destacadas

Lanzamiento de la misión tripulada Shenzhou-20, a la cual próximamente seguirá la Shenzhou-21.

Cuenta regresiva en China: la nueva misión tripulada que despegará “próximamente” rumbo a la estación espacial Tiangong

Redacción Tecnología
Esta es la coincidencia que alarma a los astrónomos sobre la señal WOW! y el cometa 3I/ATLAS.

¿Por qué la señal Wow! podría tener relación con el cometa 3I/ATLAS? La coincidencia que alarma a los astrónomos

Redacción Tecnología
Cada vez más personas recurren a las plataformas digitales para encontrar ideas originales de disfraces para celebrar Halloween.

Las ideas de disfraces más originales que puede descubrir con ayuda de la IA para sorprender en la noche de Halloween

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.