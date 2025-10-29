Suscribirse

Instagram se viste de Halloween con nuevas herramientas: así puede darles un toque de terror a sus historias

Estas opciones ofrecen nuevas maneras de compartir contenido original, sumarse a tendencias virales y destacar entre millones de publicaciones relacionadas con esta fecha.

Redacción Tecnología
29 de octubre de 2025, 4:11 p. m.
Estas herramientas estarán disponibles para usarse en las historias y mensajes directos durante la celebración de Halloween. | Foto: Getty Images

Con la llegada de Halloween, las redes sociales se convierten en el escenario perfecto para desatar la creatividad.

Instagram, una de las plataformas más populares entre los jóvenes y creadores de contenido, no se queda atrás y ha dispuesto una serie de funciones especiales para celebrar la noche más aterradora del año.

Funciones personalizadas de Halloween

Estas opciones ofrecen nuevas maneras de compartir contenido original, sumarse a tendencias virales y destacar entre millones de publicaciones relacionadas con la festividad. Tres funciones llamativas que Instagram ha preparado para quienes desean personalizar su perfil:

Las personas pueden personalizar su celular de acuerdo a sus gustos.
Las personas pueden personalizar su celular de acuerdo con sus gustos. | Foto: Getty Images
  • Nuevo tipo de letra en las historias

Los usuarios pueden añadir un toque cinematográfico a sus publicaciones mediante una tipografía inspirada en las películas clásicas de terror. Para hacerlo, deben crear una nueva historia pulsando el ícono ‘+’ y elegir una imagen desde la galería o capturar una fotografía en el momento.

Luego, al seleccionar la opción ‘Aa’ en la parte superior, se desplegará un menú con diferentes tipos de letra. Entre ellas, destaca la fuente Ghost, diseñada especialmente para Halloween. Con solo seleccionarla y escribir el texto deseado, es posible transformar cualquier historia en una escena de un antiguo cartel de cine de miedo.

  • Mostrar el disfraz en las historias de una manera original

Una forma divertida de sorprender a los amigos en Halloween es crear una historia interactiva en la que deban mover su teléfono para descubrir el disfraz. Para hacerlo, el usuario debe abrir una nueva historia desde el ícono ‘+’ y seleccionar una imagen desde su galería o tomar una fotografía en el momento.

Después, en la parte superior, debe pulsar el ícono de sticker y elegir la opción ‘Marcos’. Allí podrá insertar la foto en la que aparece con su disfraz. Si lo desea, puede añadir una breve descripción o mensaje. Este se mostrará únicamente cuando quienes vean la historia agiten su dispositivo, simulando el efecto clásico de las cámaras polaroid.

La configuración de privacidad mantiene segura la información personal del usuario.
Las redes sociales se convierten en el escenario perfecto para desatar la creatividad. | Foto: NurPhoto via Getty Images
  • Personalizar las notas con un tema específico

Los usuarios pueden mostrar su espíritu de Halloween también desde los mensajes directos. Para hacerlo, deben ingresar a la bandeja pulsando el ícono de mensajes ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla principal. Luego, al tocar la burbuja situada sobre su foto de perfil, podrán añadir una nueva nota.

En ese espacio es posible escribir una frase relacionada con la celebración, como “Feliz Halloween” o “¿Dulce o truco?”. Al hacerlo, la aplicación activará automáticamente un efecto visual que resalta la nota con un color temático y un ícono especial alusivo a la fecha, ideal para sumarse al ambiente festivo desde el chat.

