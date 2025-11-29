Suscribirse

Tecnología

Lista de los 12 modelos de celulares en los que, antes de que termine el año, WhatsApp ya no funcionará

WhatsApp aplicará un nuevo recorte de compatibilidad que dejará sin servicio a varios teléfonos antiguos.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

29 de noviembre de 2025, 11:56 p. m.
Meta confirmó que algunos dispositivos no podrán seguir ejecutando WhatsApp este año.
Una actualización próxima obligará a la app a retirar el soporte para doce modelos de celular. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

A medida que WhatsApp evoluciona y suma herramientas pensadas para mejorar la experiencia, también llega un momento en el que ciertos dispositivos ya no pueden seguir el ritmo.

Las actualizaciones que fortalecen la seguridad, mejoran el rendimiento y permiten funciones recientes hacen que la plataforma cierre la puerta a celulares que se han quedado atrás, esta transición que para muchos pasa inadvertida, significará el adiós definitivo al servicio en varios modelos.

Los teléfonos que perderán acceso en diciembre

Meta ajustará nuevamente su lista de dispositivos compatibles y a partir del primero de diciembre de 2025, varios celulares dejarán de tener acceso a WhatsApp, una medida que se aplica de manera periódica para mantener la estabilidad del servicio.

La plataforma suele advertir con antelación cuando un aparato está por quedar fuera de soporte, esos avisos se muestran en apartados como ‘Acerca del dispositivo’ en Android o ‘Información en iPhone’, recordando que se acerca el momento de actualizar o cambiar de equipo.

Meta revisará su base de compatibilidad y dejará por fuera varios teléfonos que no logran sostener las actualizaciones.
La app confirmó que ciertos modelos no podrán seguir funcionando en 2026 debido a la falta de soporte. | Foto: Getty Images

Estos son los 12 modelos que ya no tener acceso a la aplicación al comenzar 2026:

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • Samsung Galaxy J2
  • LG V10
  • LG G3
  • Moto G
  • HTC One M8
  • Sony Xperia Z2
  • Sony Xperia Z3
Los requisitos mínimos para seguir conectado

WhatsApp aclaró que los equipos que no puedan instalar versiones recientes del sistema operativo quedarán automáticamente sin acceso.

La aplicación solo continuará funcionando en celulares que cumplan las características mínimas establecidas, las cuales son importantes para ejecutar las nuevas funciones sin comprometer la seguridad del usuario.

Meta enfatizó que la actualización del sistema es clave para
Los límites de compatibilidad, como Android 5.0 y iOS 15.1, determinan qué equipos pueden mantenerse dentro del servicio. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Los límites establecidos para mantenerse dentro de la compatibilidad son:

  • Android 5.0 o superior
  • iOS 15.1 o posterior

Con esto, la plataforma insiste en que mantenerse actualizado no solo garantiza nuevas herramientas, sino que evita perder definitivamente la posibilidad de usar el servicio de mensajería.

Noticias Destacadas

