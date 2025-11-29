Lista de los 12 modelos de celulares en los que, antes de que termine el año, WhatsApp ya no funcionará

A medida que WhatsApp evoluciona y suma herramientas pensadas para mejorar la experiencia, también llega un momento en el que ciertos dispositivos ya no pueden seguir el ritmo.

Las actualizaciones que fortalecen la seguridad, mejoran el rendimiento y permiten funciones recientes hacen que la plataforma cierre la puerta a celulares que se han quedado atrás, esta transición que para muchos pasa inadvertida, significará el adiós definitivo al servicio en varios modelos.

Los teléfonos que perderán acceso en diciembre

Meta ajustará nuevamente su lista de dispositivos compatibles y a partir del primero de diciembre de 2025, varios celulares dejarán de tener acceso a WhatsApp, una medida que se aplica de manera periódica para mantener la estabilidad del servicio.

La plataforma suele advertir con antelación cuando un aparato está por quedar fuera de soporte, esos avisos se muestran en apartados como ‘Acerca del dispositivo’ en Android o ‘Información en iPhone’, recordando que se acerca el momento de actualizar o cambiar de equipo.

La app confirmó que ciertos modelos no podrán seguir funcionando en 2026 debido a la falta de soporte. | Foto: Getty Images

Estos son los 12 modelos que ya no tener acceso a la aplicación al comenzar 2026:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung Galaxy J2

LG V10

LG G3

Moto G

HTC One M8

Sony Xperia Z2

Sony Xperia Z3

Los requisitos mínimos para seguir conectado

WhatsApp aclaró que los equipos que no puedan instalar versiones recientes del sistema operativo quedarán automáticamente sin acceso.

La aplicación solo continuará funcionando en celulares que cumplan las características mínimas establecidas, las cuales son importantes para ejecutar las nuevas funciones sin comprometer la seguridad del usuario.

Los límites de compatibilidad, como Android 5.0 y iOS 15.1, determinan qué equipos pueden mantenerse dentro del servicio. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Los límites establecidos para mantenerse dentro de la compatibilidad son:

Android 5.0 o superior

iOS 15.1 o posterior