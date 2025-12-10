Suscribirse

Listado de lo que más se ‘movió’ en Colombia durante el 2025, resultados que sorprendieron las redes

El balance digital del 2025 dejó revelaciones inesperadas sobre lo que atrapó la atención del país.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

11 de diciembre de 2025, 12:42 a. m.
El cierre de 2025 dejó claro qué temas impulsaron la conversación nacional.
Las búsquedas del año revelaron intereses tan variados como inesperados en Colombia. | Foto: Generada con IA Bing / Google

En diciembre, Google usualmente suele abrir una ventana a la memoria colectiva del mundo digital dando un recordatorio a las tendencias que más se buscaron, en Colombia, el nuevo Year in Search reveló qué temas detonaron curiosidad, preocupación y hasta risas durante 2025.

El balance muestra desde figuras que concentraron titulares, hasta acontecimientos inesperados y búsquedas que solo podrían nacer del universo de los memes.

Los nombres y sucesos que acapararon la atención

El informe anual del buscador reunió los términos que más crecieron en consultas durante los últimos doce meses, organizados por categorías que reflejan los intereses del país.

Karina García y Altafulla.hablaron de su relación en 'Buen día, Colombia'.
Karina García y Altafulla.hablaron de su relación en 'Buen día, Colombia'. | Foto: Instagram: @buendiacolombia

En el apartado de personalidades, estuvieron en el listado:

  1. Altafulla
  2. Papa León XIV
  3. Nicolás Maduro
  4. Karina Garcia
  5. Luis Suárez

Los acontecimientos también dejaron ver un panorama marcado por hechos deportivos y episodios que impactaron al país, entre ellos se ubicaron:

  1. Mundial de Clubes
  2. Magnicidio de Miguel Uribe Turbay
  3. Mundial de Fútbol Sub-20
  4. Eliminatorias del Mundial 2026
  5. Terremoto en Paratebueno

En el apartado “Nos dejaron”, los colombianos buscaron información sobre figuras cuyo fallecimiento generó conmoción, entre ellas:

Bogotá. Agosto 11 de 2025. En el salón elíptico del Congreso de la República se reúne la familia, los amigos y allegados del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay para llevar a cabo la cámara ardiente y el homenaje a su trayectoria política
Bogotá. Agosto 11 de 2025. En el salón elíptico del Congreso de la República se reúne la familia, los amigos y allegados del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay para llevar a cabo la cámara ardiente y el homenaje a su trayectoria política | Foto: SEMANA
  1. Miguel Uribe Turbay
  2. Papa Francisco
  3. Diogo Jota
  4. Ozzy Osbourne
  5. Charlie Kirk

En materia de entretenimiento, los usuarios se volcaron hacia producciones tan diversas como:

  1. Monstruo: la historia de Ed Gein
  2. Lilo & Stitch
  3. Destino Final: Lazos de sangre
  4. Nosferatu
  5. Superman
Las preguntas que desató la curiosidad y los memes que se volvieron virales

Las búsquedas también dejaron claro cuáles fueron las dudas más recurrentes en 2025. Entre las inquietudes que más aumentaron aparecieron términos como:

Gustavo Petro recibió golpe de EE. UU.: fue incluido en la lista Clinton
Gustavo Petro recibió golpe de EE. UU.: fue incluido en la lista Clinton | Foto: Gustavo Petro recibió golpe de EE. UU.: fue incluido en la lista Clinton
  1. “Lista Clinton”
  2. Fiebre amarilla
  3. Misógino
  4. Consulta Popular
  5. Ginefilia

Como era de esperarse, el universo del meme también tuvo sus propios protagonistas. Los colombianos llevaron a lo más alto expresiones y personajes virales como:

Dayro Moreno en su vuelta a Selección Colombia vs. Bolivia.
Dayro Moreno en su vuelta a Selección Colombia vs. Bolivia. | Foto: Getty Images
  1. 67
  2. Dayro Moreno
  3. No acepto
  4. Tralalero Tralala
  5. Perrito

Detrás del recuento anual está el análisis de Google Trends y otras herramientas internas que permiten detectar qué búsquedas crecieron de forma sostenida frente a años anteriores. El resultado final funciona como una radiografía del año: un reflejo de lo que intrigó, sorprendió o divirtió a millones de colombianos en 2025.

