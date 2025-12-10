Tecnología
Listado de lo que más se ‘movió’ en Colombia durante el 2025, resultados que sorprendieron las redes
El balance digital del 2025 dejó revelaciones inesperadas sobre lo que atrapó la atención del país.
Siga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover
En diciembre, Google usualmente suele abrir una ventana a la memoria colectiva del mundo digital dando un recordatorio a las tendencias que más se buscaron, en Colombia, el nuevo Year in Search reveló qué temas detonaron curiosidad, preocupación y hasta risas durante 2025.
El balance muestra desde figuras que concentraron titulares, hasta acontecimientos inesperados y búsquedas que solo podrían nacer del universo de los memes.
Los nombres y sucesos que acapararon la atención
El informe anual del buscador reunió los términos que más crecieron en consultas durante los últimos doce meses, organizados por categorías que reflejan los intereses del país.
En el apartado de personalidades, estuvieron en el listado:
- Altafulla
- Papa León XIV
- Nicolás Maduro
- Karina Garcia
- Luis Suárez
Los acontecimientos también dejaron ver un panorama marcado por hechos deportivos y episodios que impactaron al país, entre ellos se ubicaron:
¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO! 🏆— Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) July 13, 2025
¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO! 🏆
¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO! 🏆 pic.twitter.com/Xu5SD45Dbp
- Mundial de Clubes
- Magnicidio de Miguel Uribe Turbay
- Mundial de Fútbol Sub-20
- Eliminatorias del Mundial 2026
- Terremoto en Paratebueno
En el apartado “Nos dejaron”, los colombianos buscaron información sobre figuras cuyo fallecimiento generó conmoción, entre ellas:
- Miguel Uribe Turbay
- Papa Francisco
- Diogo Jota
- Ozzy Osbourne
- Charlie Kirk
En materia de entretenimiento, los usuarios se volcaron hacia producciones tan diversas como:
Su nombre marcó un antes y un después en la historia del horror.— Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 4, 2025
Este octubre, descúbrelo en su forma más perturbadora.
'Monstruo: La historia de Ed Gein'. 3 de octubre en Netflix. pic.twitter.com/SbuupmMkvH
- Monstruo: la historia de Ed Gein
- Lilo & Stitch
- Destino Final: Lazos de sangre
- Nosferatu
- Superman
Las preguntas que desató la curiosidad y los memes que se volvieron virales
Las búsquedas también dejaron claro cuáles fueron las dudas más recurrentes en 2025. Entre las inquietudes que más aumentaron aparecieron términos como:
- “Lista Clinton”
- Fiebre amarilla
- Misógino
- Consulta Popular
- Ginefilia
Como era de esperarse, el universo del meme también tuvo sus propios protagonistas. Los colombianos llevaron a lo más alto expresiones y personajes virales como:
- 67
- Dayro Moreno
- No acepto
- Tralalero Tralala
- Perrito
Detrás del recuento anual está el análisis de Google Trends y otras herramientas internas que permiten detectar qué búsquedas crecieron de forma sostenida frente a años anteriores. El resultado final funciona como una radiografía del año: un reflejo de lo que intrigó, sorprendió o divirtió a millones de colombianos en 2025.