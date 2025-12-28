Cada 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes deja de ser solo una fecha marcada por bromas para convertirse en un fenómeno digital medible.

Los datos de Google Trends muestran que, año tras año, las búsquedas relacionadas con esta jornada se disparan en países de habla hispana, impulsadas por una mezcla de curiosidad histórica, consumo de contenidos virales y una creciente necesidad de verificar información en internet.

Por qué el Día de los Inocentes se vuelve tendencia en Google cada 28 de diciembre

Consultas como “por qué se celebra el Día de los Inocentes“, “qué significa una inocentada” o “es real esta noticia” concentran picos de interés durante esta fecha, reflejando un cambio en el comportamiento de los usuarios.

En la era digital, el humor convive con la desinformación y convierte a Google en la principal herramienta para confirmar si un anuncio sorprendente, una supuesta decisión oficial o una noticia viral forma parte de una broma o de la realidad.

El aumento de búsquedas tiene un origen histórico claro. El Día de los Santos Inocentes conmemora el episodio bíblico narrado en el Evangelio de Mateo, en el que el rey Herodes ordenó la muerte de niños menores de dos años en Belén al sentirse amenazado por el nacimiento de Jesús.

Esta fecha fue incorporada al calendario litúrgico de la Iglesia Católica como un día de memoria para los primeros mártires cristianos, una explicación que muchos usuarios descubren por primera vez al buscar información en línea, según coinciden medios como Infobae y registros históricos del Vaticano.

Sin embargo, Google Trends muestra que el interés no se limita al aspecto religioso. Gran parte de las búsquedas apuntan a entender por qué una conmemoración trágica terminó asociándose con bromas.

Historiadores culturales citados por medios internacionales explican que esta transformación se dio por la influencia de festividades medievales europeas, donde se permitía la inversión del orden social y la burla simbólica de la autoridad, una tradición que con el tiempo derivó en las actuales inocentadas.

El Día de los Santos Inocentes, celebrado cada 28 de diciembre, combina tradición histórica y bromas que hoy se amplifican en internet y redes sociales. Foto: Getty Images

Bromas virales, fake news y verificación digital: el otro motor de las búsquedas

En los últimos años, Google Trends también ha registrado un aumento sostenido de consultas relacionadas con fake news durante el Día de los Inocentes.

Muchas bromas modernas se presentan como titulares informativos reales y circulan con rapidez en redes sociales.

Supuestos anuncios de celebridades, noticias políticas falsas o eventos improbables empujan a los usuarios a buscar confirmación antes de compartir el contenido.

Medios especializados en tecnología y alfabetización digital han advertido que el 28 de diciembre se ha convertido en una jornada crítica para la desinformación disfrazada de humor. Por eso, búsquedas como “cómo saber si una noticia es falsa” o “inocentada o noticia real” ganan protagonismo.

Macronews.mx reporta una alerta por aumento de noticias falsas o engaños digitales durante el Día de los Santos Inocentes, señalando que internet facilita su propagación y que es común encontrar supuestos anuncios falsos en esa fecha.

En conjunto, los datos reflejados por Google Trends confirman que el Día de los Inocentes ya no es solo una fecha de bromas. Es un espejo del comportamiento digital contemporáneo, donde la tecnología cumple un rol central para entender la historia, detectar engaños y navegar entre el humor y la información real.