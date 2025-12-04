Google presentó el listado oficial de lo más buscado por los colombianos en 2025: personalidades, eventos deportivos y más

Google es uno de los gigantes tecnológicos más influyentes del mundo y, desde su creación, ha marcado la historia digital. No es casualidad que millones de personas recurran a su buscador para resolver dudas, acceder a información de todo tipo o simplemente mantenerse al día con lo que ocurre en el mundo.

A diario, usuarios de todas partes lo utilizan para asuntos laborales, académicos o personales. Desde allí pueden encontrar lo que necesiten en cuestión de segundos, siempre y cuando cuenten con una buena conexión a internet que les permita aprovechar al máximo la experiencia.

Como es tradición, Google reveló su lista anual de búsquedas más populares, un balance que muestra los temas que despertaron mayor interés en 2025. Este informe, conocido como Year in Search, destaca el protagonismo de eventos deportivos, personalidades influyentes y términos relacionados con salud y medicina.

Algunos famosos, otros no tanto, hicieron parte de la búsqueda de los colombianos | Foto: Getty Images / HunterBliss

“Las principales tendencias de búsqueda que impactaron a los usuarios en Colombia abarcaron una amplia gama de intereses: desde las competencias deportivas de carácter internacional, el reconocimiento de artistas y figuras religiosas, así como el recuerdo y los homenajes a figuras públicas que dejaron una huella imborrable en el país. A esto se sumó el impacto de nuevos formatos de entretenimiento en televisión, cine y plataformas digitales, que captó la atención y propició el surgimiento de nuevos símbolos que hacen parte de la cultura digital de este año”, señalan en un comunicado.

Las listas de tendencias se elaboran mediante un análisis detallado del comportamiento de búsqueda, combinando datos de Google Trends con herramientas internas. El proceso permite identificar términos que tuvieron un crecimiento notable y sostenido frente a años anteriores. Luego, se realiza una depuración para eliminar spam y resultados irrelevantes, garantizando un reflejo fiel de lo que realmente marcó el año.

Entre los acontecimientos que dominaron las búsquedas estuvieron el Mundial de Clubes, el cónclave de la Iglesia Católica y el Caso Frisby. También llamaron la atención los homenajes a figuras como Ozzy Osbourne, el futbolista Diogo Jota y el papa Francisco.

En cuanto a personalidades, sobresalieron nombres como Altafulla, el papa León XIV, Luis Suárez y Juan Fernando Quintero, quienes se consolidaron entre los más consultados del año.

Los eventos deportivos, celebridades y términos de salud hicieron parte de las principales búsqueda del 2025. | Foto: Getty Images

En el ámbito audiovisual, las producciones más buscadas incluyeron Monstruo: La historia de Ed Gein, Lilo & Stitch y Destino Final: Lazos de Sangre. A su vez, formatos televisivos renovados como Nuevo Rico, Nuevo Pobre, Yo Me Llamo y La Casa de los Famosos figuraron entre los favoritos del público.

Las búsquedas explicativas también tuvieron un papel destacado: términos como “Lista Clinton”, “ginefilia” y “consulta popular” generaron curiosidad y motivaron a miles de usuarios a profundizar en su significado.