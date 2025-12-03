Suscribirse

Google apuesta por la seguridad de sus usuarios y anuncia novedosa función que permitirá detectar estafas en mensajes

Los ciberdelincuentes se aprovechan de la integración tecnológica para perpetrar delitos, con frecuencia utilizando el teléfono móvil como medio.

Redacción Tecnología
3 de diciembre de 2025, 7:49 p. m.
Los estafadores estudian perfiles en línea para construir fraudes más realistas.
La compañía anunció nueva función para combatir las estafas. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty y Canva

Ser víctima de una estafa se ha convertido en uno de los mayores temores de los usuarios, especialmente en una época en la que la tecnología se integra cada vez más en la vida diaria y los ciberdelincuentes aprovechan cada oportunidad. Para lograr sus objetivos, emplean diversas herramientas y tácticas, muchas de ellas dirigidas directamente a los teléfonos móviles.

Por esta razón, las personas están expuestas a ser engañadas en cualquier momento, en especial mientras utilizan sus dispositivos, donde suelen almacenar gran cantidad de información: fotos, videos, archivos, contraseñas y hasta datos bancarios. Con estos elementos en su poder, los atacantes pueden cometer múltiples delitos.

Una firma especializada alertó que los criminales digitales han encontrado en esta técnica un camino fácil para robar accesos.
Los usuarios temen ser víctimas de estafas, especialmente porque la tecnología forma parte de la vida diaria. | Foto: Getty Images

Ante este panorama, Google ha implementado nuevas medidas de protección, entre ellas la función ‘Rodea para buscar’, que permitirá a los usuarios delimitar con el dedo el texto de un mensaje en la pantalla del móvil para verificar si podría tratarse de una estafa. Esta explicación será proporcionada por la herramienta ‘Vista creada con IA’ (AI Overviews).

Contexto: Cargar el celular fuera de casa sin este pequeño accesorio podría exponerlo a un hackeo capaz de vaciar sus cuentas bancarias

‘Rodea para buscar’ utiliza inteligencia visual para realizar búsquedas rápidas y sencillas mediante un gesto sobre la pantalla, como rodear o garabatear un elemento para seleccionarlo. Ahora, esta tecnología se ampliará para ayudar en la detección de estafas, según informó Google en un comunicado publicado en su blog.

Con esta función, será posible obtener más información sobre un mensaje sospechoso. Al señalarlo, la ‘Vista creada con IA’ mostrará contenido de la web con una explicación sobre el texto y orientará al usuario para determinar si realmente se trata de un intento de fraude, además de ofrecer recomendaciones sobre cómo proceder.

Google decidió extender al celular una característica que protege las pestañas de cierres accidentales.
Google ha lanzado la función ‘Rodea para buscar'. | Foto: PA Images via Getty Images

Google detalló que esta herramienta es compatible con cualquier aplicación de mensajería o red social, tanto en chats como en mensajes directos.

La compañía ha lanzado esta novedad con la actualización de Android 16, disponible desde este martes para los teléfonos Pixel compatibles.

*Con información de Europa Press.

Redacción Tecnología
