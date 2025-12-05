Llega Spotify Wrapped 2025: así puede ver su resumen musical del año, con nuevas funciones y detalles destacados

Sin duda, escuchar música es el pasatiempo favorito de muchos, pues a través de ella encuentran letras inspiradoras, expresan emociones y disfrutan de una amplia variedad de géneros que se adaptan a cada gusto y preferencia. Ya sea caminando, en el bus, viajando, trabajando o estudiando, siempre hay un momento para disfrutar de una buena canción.

En este hábito, Spotify se ha convertido en la herramienta preferida por los usuarios, gracias a su extenso catálogo que incluye no solo música, sino también pódcast, un formato que ha ganado gran popularidad en los últimos años.

Con el fin de recopilar los contenidos favoritos de cada persona a lo largo del año, la plataforma presenta Spotify Wrapped, un resumen personalizado de la actividad musical anual. Cada diciembre, Spotify analiza lo que usted escuchó y muestra estadísticas llamativas y fáciles de compartir, especialmente en redes sociales como Instagram.

Spotify Wrapped 2025 ya está disponible para los usuarios. | Foto: Spotify

Dentro del resumen podrá ver:

Sus canciones más escuchadas

Artistas y géneros favoritos

Minutos totales de reproducción

Pódcast más escuchados

Para acceder, es necesario contar con la aplicación instalada en el celular. En caso de no tenerla, puede descargarse desde la tienda de aplicaciones del sistema operativo correspondiente, ya sea iOS o Android. Si ya está instalada, se recomienda actualizarla a la versión más reciente. Al ingresar a la cuenta, aparecerá un anuncio en el menú principal que permitirá iniciar el Wrapped.

Una de las novedades más destacadas de este año es que los usuarios podrán recibir mensajes de su artista o creador favorito y, además, podrán regresar a momentos específicos sin necesidad de reiniciar el contenido desde el inicio.

Spotify es una plataforma que tiene un amplio catálogo de contenidos musicales. | Foto: Getty Images

Spotify Wrapped 2025 llega también con varias funciones nuevas: la edad musical, que compara los hábitos de escucha de cada usuario con los de personas de la misma franja de edad; la lista de álbumes más escuchados del año; y los tips de creador, que permiten recibir mensajes especiales de los podcasters.

A esto se suman los Clubs, que clasifican a las personas según sus patrones de reproducción, y Wrapped Party, una herramienta interactiva para comparar preferencias musicales con las de amigos.