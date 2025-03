Los datos que ChatGPT recopila de las cuentas: podría representar peligros para los usuarios si no son protegidos

De acuerdo con un estudio de la compañía en ciberseguridad, ESET , esta inteligencia artificial almacena información cuando le es proporcionada por los mismos usuarios durante sus interacciones, pero la empresa no guarda datos personales fuera de las sesiones activas, a menos que el usuario así lo solicite. En efecto, en cualquier sesión, el usuario podría requerir el borrado de la información si así lo desea.

No obstante, ChatGPT sí guarda información, como los datos de la cuenta, que incluyen correo electrónico y el nombre de usuario, así como la información de pago en caso de usuarios premium . También, almacenan preferencias como idioma, tema y gustos, además del historial de conversaciones si está activado.

“ChatGPT no tiene acceso directo a información personal y/o privada, pero recuerda aquella que el usuario proporciona durante las sesiones activas o incluso en forma posterior si el usuario así lo configura. Es por eso por lo que la cantidad de información almacenada dependerá del usuario y la configuración de sus sesiones, aunque por defecto la información se guarda sesión a sesión en forma independiente. Está claro que en primeras instancias es el usuario quien puede filtrar que tipo de información comparte”, comentó Fabiana Ramírez Cuenca, investigadora de seguridad informática de ESET Latinoamérica.

De hecho, muchas veces los usuarios comparten información privada o sensible y también información financiera o credenciales de diferentes cuentas. Si bien, el hecho de compartir datos con el modelo GPT no es un riesgo en sí mismo, dado que la información solo queda almacenada para ese usuario y en esa sesión, existe el riesgo de acceso no autorizado a una cuenta de ChatGPT que pueda exponer la información. En caso de que esto suceda, un cibercriminal podría acceder al historial de conversaciones, y consecuentemente conocer cualquier información compartida por el usuario.