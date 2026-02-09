Ciencia

No hay que alarmarse, pero los astrónomos siguen estudiando el fenómeno: todo preparado para fuerte choque

El asteroide 2024 YR4 es monitoreado ante un posible impacto lunar en 2032.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
9 de febrero de 2026, 6:15 p. m.
Los nuevos cálculos mejoraron casi un 20 % la precisión sobre la trayectoria futura del asteroide.
Los nuevos cálculos mejoraron casi un 20 % la precisión sobre la trayectoria futura del asteroide. Foto: Getty Images

Un asteroide identificado como 2024 YR4 mantiene atentos a los equipos de vigilancia espacial, aunque los expertos insisten en que no representa peligro para la Tierra. El objeto, detectado recientemente, podría tener un encuentro con la Luna en diciembre de 2032, un escenario que hoy tiene una probabilidad estimada del 4,3 %.

Las agencias científicas continúan refinando sus cálculos para comprender mejor su trayectoria y anticipar cualquier posible consecuencia.

Seguimiento desde la Tierra y el espacio

El asteroide fue descubierto en enero de 2025 por el sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), un programa diseñado para localizar cuerpos cercanos a nuestro planeta. En un inicio, las estimaciones planteaban una pequeña posibilidad de impacto contra la Tierra. Sin embargo, nuevas observaciones realizadas semanas después descartaron por completo ese escenario.

Las observaciones actuales indican una probabilidad del 4 % de que impacte la superficie lunar en 2032.
Las primeras estimaciones contemplaron un leve riesgo para la Tierra, hipótesis que luego fue descartada. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Aunque actualmente el 2024 YR4 se encuentra demasiado lejos para ser observado con telescopios terrestres, el Telescopio Espacial James Webb de la NASA logró capturar una imagen clave antes de que el objeto se alejara en su recorrido alrededor del Sol. Con esa información, el equipo del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), en California, ajustó con mayor precisión la ruta prevista para el 22 de diciembre de 2032.

Tecnología

Meteorólogo Max Henríquez comentó a SEMANA lo que le espera al clima en Colombia: “El segundo semestre podría ser crítico”

Tecnología

Plataforma de mensajería toma medida para proteger a los menores: así funcionará

Tecnología

Advierten sobre los riesgos para la seguridad digital con el avance de la IA

Tecnología

Nasa enviará una de las últimas misiones a la EEI la astronauta que se despide de su hija por ocho meses

Tecnología

La ciencia pone un límite: nueva alerta revela hasta cuándo la Tierra seguirá siendo habitable

Tecnología

Poner la lavadora a esta hora del día ayudaría a reducir el consumo de energía en casa

Tecnología

Tras aviso científico, autoridades comienzan a prepararse para el fenómeno que sucederá en unos meses por “06 m 23 s”

Tecnología

Nasa confirmó el extraño fenómeno “bola de fuego” que se vio en el cielo: “No fue parte de ninguna lluvia de meteoritos”

Tecnología

Científicos envían nueva alerta y dan aviso que el choque del 2024 YR4 contra la Luna crearía una lluvia de escombros sin precedentes

Tecnología

La Nasa intervino tras los comentarios del nuevo objeto que estará junto a la Tierra: la posible “segunda Luna”

Los nuevos datos mejoraron casi en un 20 % la exactitud de la posición futura del asteroide y elevaron ligeramente la posibilidad de que impacte contra la Luna, pasando del 3,8 % al 4,3 %, según explicó la NASA.

Nasa enviará una de las últimas misiones a la EEI la astronauta que se despide de su hija por ocho meses

Qué ocurriría si impacta la Luna

En caso de que el choque se concrete, el impacto no afectaría directamente a la Tierra. No obstante, los especialistas analizan posibles efectos secundarios, como la liberación de fragmentos lunares que podrían alterar el entorno espacial cercano y, eventualmente, interferir con algunos satélites.

La NASA explica cómo será el final del Sol y qué ocurrirá con la Tierra.
Los científicos estudian la posible dispersión de fragmentos lunares tras el eventual choque. Foto: Getty Images

De acuerdo con las proyecciones actuales, la energía liberada sería comparable a millones de toneladas de explosivo convencional, lo suficiente para formar un cráter cercano a un kilómetro de diámetro en la superficie lunar, similar en tamaño al conocido cráter del meteorito en Arizona.

Más de Tecnología

El segundo semestre de 2026 se perfila como crítico, aunque aún es pronto para confirmarlo con certeza.

Meteorólogo Max Henríquez comentó a SEMANA lo que le espera al clima en Colombia: “El segundo semestre podría ser crítico”

La decisión de entregar un celular a un menor de edad suele estar cargada de dudas.

Plataforma de mensajería toma medida para proteger a los menores: así funcionará

La probabilidad de impacto lunar aumentó del 3,8 % al 4,3 % tras el análisis más reciente de la NASA.

No hay que alarmarse, pero los astrónomos siguen estudiando el fenómeno: todo preparado para fuerte choque

Las llamadas eran grabadas con el fin de usarlas para alimentar la Inteligencia Artificial de datos

Advierten sobre los riesgos para la seguridad digital con el avance de la IA

El cohete Falcon 9 de SpaceX transportará a cuatro astronautas hacia el laboratorio orbital.

Nasa enviará una de las últimas misiones a la EEI la astronauta que se despide de su hija por ocho meses

Hace unos 4.500 millones de años, la Tierra era un lugar muy diferente.

La ciencia pone un límite: nueva alerta revela hasta cuándo la Tierra seguirá siendo habitable

No solo reduce el costo, sino que también ayuda al sistema eléctrico.

Poner la lavadora a esta hora del día ayudaría a reducir el consumo de energía en casa

Un ciclo de eclipses obliga a reforzar la planificación en distintos territorios.

Tras aviso científico, autoridades comienzan a prepararse para el fenómeno que sucederá en unos meses por “06 m 23 s”

El río Green atravesó las montañas Uinta excavando el cañón de Lodore de 700 metros de profundidad.

Los ríos cambian de rumbo: científicos aclaran enigma del extraño río que fluye “cuesta arriba”

Tripulación de Crew-12 espera en cuarentena mientras se ajusta el lanzamiento hacia la Estación Espacial.

La NASA y SpaceX posponen el lanzamiento de la misión Crew-12 por mal clima: esta es la nueva fecha de despegue

Noticias Destacadas