Nunca escriba el PIN de su tarjeta débito o crédito en estos dos lugares: sus cuentas podrían correr grave peligro

Anotar el número secreto que protege una tarjeta bancaria (débito o crédito) puede parecer una solución práctica para evitar que se olvide o pierda, pero en realidad se trata de una de las decisiones más arriesgadas en materia de seguridad financiera.

Un descuido puede terminar en fraudes que en cuestión de minutos vacían cuentas y generan pérdidas difíciles de revertir.

Cuando se tiene en manos la tarjeta y conoce la clave que la acompaña, no existen barreras reales para disponer del dinero. Por eso, uno de los riesgos pueden ser los hábitos cotidianos que aprovechan los delincuentes.

El celular, un aliado que puede volverse un enemigo

El celular se ha convertido en una especie de agenda personal donde se guarda de todo: contraseñas, recordatorios, fotos y hasta datos financieros. Precisamente por eso, escribir allí la clave de una tarjeta representa un riesgo elevado.

Bloc de notas, mensajes, correos o imágenes con información sensible pueden ser consultados si el dispositivo se pierde o es robado.

A esto se suma que existen engaños digitales diseñados para espiar lo que se almacena en el celular. A través de enlaces falsos o páginas que imitan servicios legítimos, los estafadores pueden lograr que la víctima entregue sus propios datos sin notarlo.

Guardar claves bancarias en el teléfono aumenta el riesgo en caso de pérdida o robo. Foto: Getty Images

Entidades financieras como BBVA han advertido que este tipo de trampas puede incluir formularios fraudulentos o sistemas ocultos capaces de recopilar contraseñas y datos personales, dejando al usuario completamente expuesto.

“Formularios donde te piden ingresar tu información bancaria o sistemas instalados para espiar tu computador y robar todo lo que tenga que ver con contraseñas e información personal”, comenta la entidad bancaria.

Papel y billetera: una combinación peligrosa

Aunque parezca un método más “seguro”, anotar la clave en una libreta, un papel suelto o una agenda tampoco es una buena idea, sobre todo si se guarda en la misma billetera o cartera donde va la tarjeta.

Llevar la tarjeta y la clave juntas elimina cualquier barrera de protección. Foto: Getty Images

En ese escenario, un hurto no solo implica la pérdida del plástico, sino el acceso inmediato al dinero. Para un delincuente, encontrar ambos elementos juntos equivale a tener vía libre para realizar retiros o compras sin mayores obstáculos.