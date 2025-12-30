Por primera vez en la historia, la “Radio del Juicio Final” tuvo un nuevo sonido que desconcertó al mundo

Durante décadas, una señal de radio casi invisible para el público general ha mantenido en vilo a radioaficionados, analistas y curiosos de todo el planeta.

Se trata de UVB-76, conocida popularmente como la “Radio del Juicio Final”, una transmisión rusa rodeada de misterio que, justo antes de terminar 2025, sorprendió al mundo con algo nunca antes escuchado en su frecuencia habitual.

Un zumbido que nunca duerme y una señal envuelta en misterio

La emisora UVB-76 se caracteriza por una rutina tan inquietante como repetitiva: un sonido mecánico, constante, que se mantiene activo las 24 horas del día. Ese ruido uniforme, similar a un zumbido industrial, solo se interrumpe de forma esporádica por otros sonidos breves, como campanadas o alertas, y por voces que pronuncian palabras y cifras en ruso sin aparente coherencia.

Desde su aparición, que se remonta a los años más tensos de la Guerra Fría, la estación ha sido objeto de especulación permanente. Nunca se ha explicado oficialmente su función, pero muchos creen que forma parte de un sistema de comunicación militar de emergencia, diseñado para operar incluso en escenarios extremos. Esa posibilidad alimentó su apodo y convirtió cada interrupción del zumbido en motivo de alarma o debate.

La señal suele encontrarse en la misma frecuencia desde hace décadas y aunque su origen exacto permanece sin confirmar, según comentan los medios, sabe que comenzó a escucharse cuando la Unión Soviética aún existía. Desde entonces, ha sobrevivido a cambios políticos, colapsos y transformaciones tecnológicas, sin perder su carácter críptico.

El inesperado sonido que encendió las alarmas globales

A diferencia de otras ocasiones, el final de 2025 trajo un giro inesperado. En lugar de palabras sueltas o números inconexos, los oyentes detectaron la emisión de una pieza musical reconocible: El lago de los cisnes. El hecho no pasó desapercibido y rápidamente se propagó entre comunidades que monitorean la señal desde distintos países.

🎶 | “El lago de los cisnes” acaba de sonar en la radio Doomsday.



UVB-76, conocida como el Zumbador o la estación del Juicio Final, es una misteriosa transmisión de onda corta que ha estado al aire desde la década de 1970.



Su propósito nunca ha sido explicado oficialmente, y… pic.twitter.com/0s6aBwcmOi — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 30, 2025

La elección de esta obra no es casual para quienes conocen la historia rusa, pues en el pasado, la música de Chaikovski fue utilizada por medios estatales soviéticos durante momentos críticos, como crisis políticas, golpes de Estado o el fallecimiento de altos dirigentes. Por esa razón, su aparición en UVB-76 generó inquietud inmediata.

Hasta ahora, no existe una explicación oficial sobre lo ocurrido. Algunos interpretan la transmisión como una señal deliberada relacionada con tensiones internacionales; otros la consideran una prueba interna o incluso un error técnico.

Lo cierto es que el episodio rompió con un patrón que parecía inmutable y reavivó teorías que llevaban años circulando en foros y transmisiones clandestinas.