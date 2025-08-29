Por qué este nuevo mensaje de WhatsApp le está llegando a todo el mundo, ¿debería preocuparse?

En los últimos días, muchos usuarios de WhatsApp se han sorprendido al recibir un aviso directamente desde el chat oficial de la aplicación. El mensaje dice: “Nuevo: Más herramientas para mantener la seguridad en grupos que no reconoces. Ahora, cuando te añaden a un grupo desconocido, es posible que veas más controles, como notificaciones silenciadas automáticamente, más información del grupo y una forma fácil de abandonar o reportar el grupo sin tener que mirar el chat”.

La aparición de este texto despertó dudas en varias personas, ya que no es común que WhatsApp envíe mensajes de manera directa. Sin embargo, la compañía aclaró que se trata de una comunicación legítima que busca explicar los cambios más recientes en la aplicación. No hay razón para alarmarse: el aviso corresponde a nuevas funciones que buscan brindar mayor protección frente a las estafas que circulan en la plataforma.

La desconfianza hacia desconocidos

La sensación de inseguridad al recibir mensajes de extraños no es nueva. Desde que los teléfonos celulares se volvieron parte de la vida diaria, los usuarios han aprendido a desconfiar de números no registrados.

Esta precaución ha ido creciendo teniendo en cuenta que las estafas continúan evolucionando a través de diferentes medios como WhatsApp y más este por ser uno de los servicios más utilizados en el mundo, suele ser el canal elegido por los delincuentes.

La aplicación lanzó una notificación masiva real, diseñada para reforzar la protección en grupos desconocidos. | Foto: Getty Images

Estas modalidades de estafa suelen comenzar con solo recibir un mensaje de un desconocido, en el cual en la mayoría de casos vienen acompañados de enlaces, engaños de supuestos empleos falsos o instrucciones para robar datos importantes. Ante este panorama, la plataforma decidió reforzar sus herramientas y comunicarlas de forma clara a cada persona.

Qué traen las nuevas funciones

El mensaje oficial de WhatsApp no es un error ni un virus, sino una forma de explicar las mejoras que ya están activas. Entre ellas, se destaca que cuando alguien es agregado a un grupo extraño, la aplicación silencia automáticamente las notificaciones para que el usuario no reciba mensajes molestos.

Tres defensas de WhatsApp: silenciar, mostrar detalles y salir o denunciar. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Meta

Además, ahora se muestra información más completa sobre el grupo y sus integrantes, lo que facilita tomar la decisión de permanecer o salir. Finalmente, la aplicación agregó accesos directos para abandonar o reportar el chat sin necesidad de interactuar con los demás participantes.