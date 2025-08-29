Suscribirse

Tecnología

Si no desactiva esta función de su celular, este pequeño dispositivo podría engañarlo y robarle todo su dinero

Un pequeño dispositivo aprovecha la red 2G para vaciar cuentas en minutos.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

30 de agosto de 2025, 12:35 a. m.
Conexiones 2G activas permiten el envío de SMS falsos que roban contraseñas.
La vieja red 2G se ha convertido en un canal abierto para fraudes móviles. | Foto: Getty Images

La conectividad y los tipos de redes cada vez han evolucionado más, desde pasar al que ya vemos como antiguo 2G hasta al más reciente 5G, que por supuesto tiene cambios de velocidad y latencia importantes, siempre traen ventajas en las comunicaciones.

Ahora un pequeño artefacto se esta aprovechando de la red 2G y convirtiéndolo en una forma de estafa. Es una red que suena obsoleta, pero un pequeño aparato puede obligar a los celulares a conectarse y así comenzar lo que es una modalidad de estafa.

La red 2G abre la puerta al smishing y phishing

Un informe de la Asociación del Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSMA) ha sacado a la luz que las redes 2G son un riesgo de alta magnitud debido a que los estafadores ahora tienen el poder de manipularlas de tal manera en que pueden lograr enviar SMS fraudulentos, pues estos mensajes se hacen pasar fácilmente por entidades legítimas con las que cualquier persona puede tener contacto como bancos, servicios de telefonía, aplicaciones de mensajería.

Dejar habilitado el 2G facilita que delincuentes suplanten bancos y servicios.
Los stingrays convierten cualquier celular con 2G en un blanco de estafas digitales. | Foto: Getty Images

El pequeño aparato que logra engañar a los celulares se llama stingrays y su función es hacerse pasar como una antena de señal, como si fuese LTE o 5G, pero logra hacer que los celulares se conecten a una red 2G, la cual abre las puertas a los estafadores para comenzar a enviar los mensajes fraudulentos con diferentes tipos de ataques smishing y phishing, como mensajes con enlaces maliciosos y de apps maliciosas como también formularios para robar contraseñas información bancaria.

Contexto: Si ve estas tres palabras en un mensaje de correo electrónico, tenga mucho cuidado, puede ser víctima de una estafa

Desactivar la red 2G, clave para blindarse de los ataques

Algo de lo más preocupante es que estos stingrays los venden online y no es necesario ser un técnico experto en redes para poder usarlo, razón por la cual es una técnica de estafa que cualquier cibercriminal puede utilizar para así llegar más rápido y sin filtros a las victimas por medio del del teléfono celular.

Expertos alertan que no desactivar el 2G expone a ataques de smishing y phishing. | Foto: istock

Este tipo de red que funciona como respaldo ha comenzado a ser desactivada en algunos países, sin embargo, expertos señalaron que una de las mejores maneras de protegerse a este tipo de ataque y asimismo prevenirlo es desactivando la opción desde el celular.

Pasos para desactivar la conexión 2G:

En dispositivos Android es importante contar con el sistema operativo Android 12, pues a partir de allí se habilita la opción y se hace:

  • Abriendo ajustes o configuraciones
  • Entre a la opción de redes móviles
  • Seleccione la opción de la Sim Card que esté activa
  • Desactive la opción de 2G.

En el caso de iPhone, Xataka destaca que “Apple todavía no ofrece un interruptor específico, pero se espera que lo haga a medida que más países apaguen el 2G en sus redes”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ni Ohtani, ni Judge: este es el jugador más odiado por los pitchers de las Grandes Ligas

2. Mhoni Vidente revela las cartas del tarot del 29 al 31 de agosto y este sería su sorprendente significado para cada signo

3. Calibre 50, Arcángel, Jhonny Rivera y Jerry Rivera, gratis, en el súperconcierto de las Fiestas de la Cosecha, en Pereira

4. Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, lanzó fuerte hipótesis por la muerte de Valeria Afanador: “No da otra explicación”

5. Adrián Ramos vuelve a América de Cali: emotiva presentación con promesa de por medio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

conectividadEstafasRedes 2G RedesengañophishingSmishingMensajes de texto

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.