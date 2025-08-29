Si no desactiva esta función de su celular, este pequeño dispositivo podría engañarlo y robarle todo su dinero

La conectividad y los tipos de redes cada vez han evolucionado más, desde pasar al que ya vemos como antiguo 2G hasta al más reciente 5G, que por supuesto tiene cambios de velocidad y latencia importantes, siempre traen ventajas en las comunicaciones.

Ahora un pequeño artefacto se esta aprovechando de la red 2G y convirtiéndolo en una forma de estafa. Es una red que suena obsoleta, pero un pequeño aparato puede obligar a los celulares a conectarse y así comenzar lo que es una modalidad de estafa.

La red 2G abre la puerta al smishing y phishing

Un informe de la Asociación del Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSMA) ha sacado a la luz que las redes 2G son un riesgo de alta magnitud debido a que los estafadores ahora tienen el poder de manipularlas de tal manera en que pueden lograr enviar SMS fraudulentos, pues estos mensajes se hacen pasar fácilmente por entidades legítimas con las que cualquier persona puede tener contacto como bancos, servicios de telefonía, aplicaciones de mensajería.

Los stingrays convierten cualquier celular con 2G en un blanco de estafas digitales. | Foto: Getty Images

El pequeño aparato que logra engañar a los celulares se llama stingrays y su función es hacerse pasar como una antena de señal, como si fuese LTE o 5G, pero logra hacer que los celulares se conecten a una red 2G, la cual abre las puertas a los estafadores para comenzar a enviar los mensajes fraudulentos con diferentes tipos de ataques smishing y phishing, como mensajes con enlaces maliciosos y de apps maliciosas como también formularios para robar contraseñas información bancaria.

Desactivar la red 2G, clave para blindarse de los ataques

Algo de lo más preocupante es que estos stingrays los venden online y no es necesario ser un técnico experto en redes para poder usarlo, razón por la cual es una técnica de estafa que cualquier cibercriminal puede utilizar para así llegar más rápido y sin filtros a las victimas por medio del del teléfono celular.

Expertos alertan que no desactivar el 2G expone a ataques de smishing y phishing. | Foto: istock

Este tipo de red que funciona como respaldo ha comenzado a ser desactivada en algunos países, sin embargo, expertos señalaron que una de las mejores maneras de protegerse a este tipo de ataque y asimismo prevenirlo es desactivando la opción desde el celular.

Pasos para desactivar la conexión 2G:

En dispositivos Android es importante contar con el sistema operativo Android 12, pues a partir de allí se habilita la opción y se hace:

Abriendo ajustes o configuraciones

Entre a la opción de redes móviles

Seleccione la opción de la Sim Card que esté activa

Desactive la opción de 2G.