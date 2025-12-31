Primero Australia, ahora Francia busca prohibir a los menores de 15 años las redes sociales: este es el proyecto de ley

Francia se suma al debate global sobre el impacto de las pantallas en la infancia y la adolescencia. Tras la reciente decisión adoptada en Australia, el Gobierno francés impulsa un proyecto de ley que plantea restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida que podría entrar en vigor a partir de septiembre de 2026 y que ya genera un amplio debate político y social.

Un proyecto de ley con respaldo presidencial

La iniciativa, revisada por la agencia AFP, cuenta con el apoyo explícito del presidente Emmanuel Macron, quien a comienzos de este mes afirmó que el Parlamento debería empezar a discutir la propuesta “desde enero”. El jefe de Estado reforzó esta postura durante su discurso de Fin de Año, en el que subrayó la prioridad de proteger a la población más joven frente al uso intensivo de pantallas.

“Protegeremos a nuestros niños y adolescentes de las redes sociales y de las pantallas”, prometió Macron el miércoles por la noche, al tiempo que aseguró que velaría “muy especialmente” para que el proyecto pueda “llegar a buen término”. Sus declaraciones reflejan la intención del Ejecutivo de avanzar con rapidez en la tramitación legislativa.

Riesgos asociados al uso excesivo de pantallas

El texto del proyecto de ley argumenta su necesidad en la evidencia acumulada por investigaciones recientes. Según el documento, “muchos estudios e informes confirman los distintos riesgos que causa el uso excesivo de pantallas digitales por parte de los adolescentes”.

Las autoridades advierten que los niños con acceso ilimitado a internet pueden quedar expuestos a “contenido inapropiado”, además de enfrentar situaciones de ciberacoso. A ello se suman posibles alteraciones en los patrones de sueño, un problema que preocupa a expertos en salud y educación y que ha sido señalado de forma reiterada por el gobierno francés.

Qué plantea la iniciativa y cómo se aplicaría

El proyecto de ley consta de dos artículos centrales. El primero establece como ilegal “la prestación por parte de una plataforma en línea de un servicio de red social a un menor de 15 años”. De aprobarse, esta disposición obligaría a las empresas tecnológicas a reforzar los mecanismos de verificación de edad y a asumir responsabilidades directas en caso de incumplimiento.

El segundo artículo propone prohibir el uso de teléfonos móviles en la escuela secundaria. Si bien en Francia ya existe desde 2018 una restricción para el uso de celulares en preescolares y colegios de educación secundaria, las autoridades reconocen que, hasta este año, la norma rara vez se ha aplicado de manera estricta.

El antecedente del Senado y el trámite pendiente

A comienzos de este mes, el Senado francés respaldó una iniciativa orientada a proteger a los adolescentes del uso excesivo de pantallas y del acceso a redes sociales. Entre sus puntos clave figura la obligación de contar con autorización parental para que los niños de entre 13 y 16 años puedan registrarse en plataformas digitales.