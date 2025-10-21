Qué es Grokipedia y por qué Elon Musk afirma tantas veces que “es mucho mejor que Wikipedia”

Elon Musk ahora tiene entre manos cambiar la forma en que el mundo accede a la información, precisamente apuntando a un rival que ha tenido millones de uso, como lo es Wikipedia.

Su empresa xAI presentó el proyecto de Grokipedia, una plataforma la cual señalan que se convertirá en una enciclopedia más imparcial, abierta y precisa que Wikipedia, utilizando inteligencia artificial para filtrar errores y reducir sesgos.

Wikipedia: “nihilista, en mi opinión”

De acuerdo con Musk, muchos artículos actuales en internet están condicionados por intereses o posturas políticas.

Grokipedia nace con la intención de “corregir” ese rumbo, ofreciendo contenidos generados y verificados por su modelo de inteligencia artificial Grok.

“Estoy de acuerdo en que Wikipedia no puede usarse como fuente definitiva para las Notas de la Comunidad, ya que el control editorial allí es extremadamente izquierdista (y nihilista, en mi opinión)”, afirmó Musk en su cuenta oficial de X.

I agree that Wikipedia cannot be used as a definitive source for Community Notes, as the editorial control there is extremely left-biased (and nihilistic imo).



Actual source material, not derivative, matters much more. https://t.co/ZKVXyXvP6k — Elon Musk (@elonmusk) August 8, 2025

Esta tecnología analiza la información disponible, la contrasta con fuentes originales y la reconstruye con el objetivo de presentar datos neutrales.

Musk sostiene que esta enciclopedia no dependerá del control editorial tradicional, sino de un sistema automatizado que actualiza el contenido en tiempo real y lo pone a disposición del público sin restricciones de uso.

“Será una mejora enorme respecto a Wikipedia”

El anuncio de Grokipedia se dio a través de publicaciones en la red social X, donde Musk aseguró que su plataforma “Será una mejora enorme respecto a Wikipedia”.

We are building Grokipedia @xAI.



Will be a massive improvement over Wikipedia.



Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

Incluso afirmó que Wikipedia no debería servir como fuente para la verificación de datos en la plataforma X, debido a lo que él describe como un “sesgo ideológico”.

Musk también invitó públicamente a programadores, investigadores y usuarios a unirse al desarrollo de Grokipedia, a la que calificó como un repositorio de conocimiento abierto de próxima generación.

Además, adelantó que la versión inicial, llamada Grokipedia V0.1, estará disponible a finales de octubre y aunque se trata de una etapa temprana, ya la considera superior a Wikipedia.

Buggy beta version of Grokipedia V0.1 will be released on Monday.



Even this very early release is better on average than Wikipedia imo.



We will be looking for as much critical feedback as possible.



And we will offer you the opportunity to donate $5 to send a Grok dick pic… — Elon Musk (@elonmusk) October 18, 2025

Expectativas y controversia por la comunidad

Lo comentado por Musk ha generado expectativas y controversia, algunos ven en Grokipedia como una oportunidad para mejorar la calidad del conocimiento y otros interpretan este movimiento como un enfrentamiento directo.

Join @xAI and help build Grokipedia, an open source knowledge repository that is vastly better than Wikipedia!



This will be available to the public with no limits on use. https://t.co/3CnfrvNIpI — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025