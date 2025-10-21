Suscribirse

Qué es Grokipedia y por qué Elon Musk afirma tantas veces que “es mucho mejor que Wikipedia”

Elon Musk presentó Grokipedia, una enciclopedia que promete cambiar la forma de acceder al conocimiento en línea.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

21 de octubre de 2025, 11:43 p. m.
Con Grokipedia, Musk busca transformar la información digital y dejar atrás el modelo tradicional de Wikipedia.
Grokipedia fue anunciada como una alternativa más precisa y neutral que Wikipedia, según Elon Musk. | Foto: Imagen generada con Grok imagine y X @cb_doge

Elon Musk ahora tiene entre manos cambiar la forma en que el mundo accede a la información, precisamente apuntando a un rival que ha tenido millones de uso, como lo es Wikipedia.

Su empresa xAI presentó el proyecto de Grokipedia, una plataforma la cual señalan que se convertirá en una enciclopedia más imparcial, abierta y precisa que Wikipedia, utilizando inteligencia artificial para filtrar errores y reducir sesgos.

Wikipedia: “nihilista, en mi opinión”

De acuerdo con Musk, muchos artículos actuales en internet están condicionados por intereses o posturas políticas.

Grokipedia nace con la intención de “corregir” ese rumbo, ofreciendo contenidos generados y verificados por su modelo de inteligencia artificial Grok.

“Estoy de acuerdo en que Wikipedia no puede usarse como fuente definitiva para las Notas de la Comunidad, ya que el control editorial allí es extremadamente izquierdista (y nihilista, en mi opinión)”, afirmó Musk en su cuenta oficial de X.

Esta tecnología analiza la información disponible, la contrasta con fuentes originales y la reconstruye con el objetivo de presentar datos neutrales.

Musk sostiene que esta enciclopedia no dependerá del control editorial tradicional, sino de un sistema automatizado que actualiza el contenido en tiempo real y lo pone a disposición del público sin restricciones de uso.

Contexto: Elon Musk reveló que en un par de semanas cualquier persona podrá ser viral en X: “Grok leerá literalmente cada publicación”

“Será una mejora enorme respecto a Wikipedia”

El anuncio de Grokipedia se dio a través de publicaciones en la red social X, donde Musk aseguró que su plataforma “Será una mejora enorme respecto a Wikipedia”.

Incluso afirmó que Wikipedia no debería servir como fuente para la verificación de datos en la plataforma X, debido a lo que él describe como un “sesgo ideológico”.

Musk también invitó públicamente a programadores, investigadores y usuarios a unirse al desarrollo de Grokipedia, a la que calificó como un repositorio de conocimiento abierto de próxima generación.

Además, adelantó que la versión inicial, llamada Grokipedia V0.1, estará disponible a finales de octubre y aunque se trata de una etapa temprana, ya la considera superior a Wikipedia.

Expectativas y controversia por la comunidad

Lo comentado por Musk ha generado expectativas y controversia, algunos ven en Grokipedia como una oportunidad para mejorar la calidad del conocimiento y otros interpretan este movimiento como un enfrentamiento directo.

Lo cierto es que Musk está decidido a posicionar su enciclopedia como una alternativa global, impulsada por inteligencia artificial y diseñada para convertirse en el nuevo estándar de información en internet.

