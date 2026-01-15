Tecnología

Wikipedia celebra su 25 aniversario con una dedicatoria especial a sus editores más destacados

Durante este periodo, ya se superaron los 65 millones de artículos, con cerca de 15.000 millones de visualizaciones mensuales.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 11:24 p. m.
Se cumplen 25 años desde la publicación de la primera página de Wikipedia y para celebrarlo la plataforma ha lanzado una miniserie para dar visibilidad a sus editores más destacados, además de organizar una “fiesta virtual”.
El 15 de enero de 2001 se publicaron las primeras cuatro entradas de Wikipedia: su página de inicio, Wikipedia, filosofía y Estados Unidos. En cuatro días aumentaron a cien páginas y en estos 25 años ya se han superado los 65 millones de artículos, con cerca de 15.000 millones de visualizaciones mensuales con más de 1.500 millones de dispositivos únicos, según datos de la plataforma.

Con motivo de este hito, Wikimedia, la organización sin ánimo de lucro que respalda Wikipedia con su archivo audiovisual, ha publicado una serie de vídeos dedicados a ocho editores de la enciclopedia en línea.

El cambio está relacionado con el uso de bots que recopilan información de Wikipedia para entrenar modelos de inteligencia artificial.
Esta serie de vídeos busca visibilizar y ponerles cara a quienes contribuyen a que Wikipedia se haya convertido en un referente en la búsqueda de información. Así, la enciclopedia trata de enseñar su lado más humano frente a la irrupción de la inteligencia artificial.

