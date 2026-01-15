Wikipedia celebra su 25 aniversario con una dedicatoria especial a sus editores más destacados

Se cumplen 25 años desde la publicación de la primera página de Wikipedia y para celebrarlo la plataforma ha lanzado una miniserie para dar visibilidad a sus editores más destacados, además de organizar una “fiesta virtual”.

El 15 de enero de 2001 se publicaron las primeras cuatro entradas de Wikipedia: su página de inicio, Wikipedia, filosofía y Estados Unidos. En cuatro días aumentaron a cien páginas y en estos 25 años ya se han superado los 65 millones de artículos, con cerca de 15.000 millones de visualizaciones mensuales con más de 1.500 millones de dispositivos únicos, según datos de la plataforma.

Con motivo de este hito, Wikimedia, la organización sin ánimo de lucro que respalda Wikipedia con su archivo audiovisual, ha publicado una serie de vídeos dedicados a ocho editores de la enciclopedia en línea.

Durante este periodo, ya se superaron los 65 millones de artículos, con cerca de 15.000 millones de visualizaciones mensuales. Foto: Getty Images

Esta serie de vídeos busca visibilizar y ponerles cara a quienes contribuyen a que Wikipedia se haya convertido en un referente en la búsqueda de información. Así, la enciclopedia trata de enseñar su lado más humano frente a la irrupción de la inteligencia artificial.

Entre estos editores destacan a Netha, una doctora india y editora que trabajó por combatir la desinformación en Wikipedia durante la pandemia del covid-19. Otros rostros son el de Joanne, que creó la página de Eloise Butler, la creadora del primer jardín público de flores silvestres en Estados Unidos, o Gabe, que colabora para garantizar la adecuada representación de las figuras históricas negras.

Wikimedia ha lanzado también una “cápsula del tiempo digital”, que incluye una grabación del fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, y rememora momentos destacados de la historia del portal, como cuando sus servidores casi se caen tras el aluvión de visitas tras el fallecimiento de Michael Jackson en 2009.

Una “fiesta virtual”

Además, Wikipedia ha organizado una “fiesta virtual” para celebrar su aniversario. En ella se comentarán curiosidades sobre la plataforma y su evolución, habrá música en directo creada con contenidos de Wikimedia y Wikipedia, y una serie de invitados especiales, con “cameos inesperados”.

También han preparado un juego al estilo trivial para que los usuarios puedan poner a prueba sus conocimientos sobre el portal, con premios conmemorativos del evento.

La fiesta se celebrará a las 17:00 horas y tendrá una duración de 15 minutos. Se retransmitirá en directo en seis idiomas (árabe, chino, francés, inglés, portugués y español) en la web de Wikimedia, y también en el canal de Youtube de Wikipedia, aunque solo en inglés en este.

*Con información de Europa Press