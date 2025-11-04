¿Qué hacer si las conversaciones no aparecen en WhatsApp Web? Este es el sencillo truco

Esta mañana martes 4 de noviembre, WhatsApp volvió a presentar fallas que afectaron a miles de personas y, de acuerdo con los reportes de Downdetector, los inconvenientes comenzaron cerca de las 9:00 a.m., con un 88 % de los usuarios reportando errores en la versión web, un 7 % en el historial de chats y un 5 % al intentar iniciar sesión.

Aunque la caída afectó tanto a la aplicación móvil como a la versión de escritorio, de acuerdo con lo comentado por reportes en X, los mayores problemas se concentraron en WhatsApp Web, una herramienta que tiene alto funcionamiento profesional, esencial para quienes utilizan el servicio con fines laborales o académicos.

Muchos usuarios señalaron que los mensajes no se enviaban, quedaban cargando o, incluso, que sus conversaciones desaparecieron repentinamente del navegador.

Un error frecuente cuando WhatsApp Web deja de funcionar

Uno de los fallos que más tuvo reportes esta mañana fue que los chats archivados no se muestran en la versión web, esto ocurre porque, a diferencia de la aplicación móvil, la plataforma para navegador no comparte exactamente las mismas configuraciones ni actualizaciones, algo que Meta suele priorizar en la versión para teléfonos.

Una caída de WhatsApp sorprendió este 4 de octubre, cuando los mensajes dejaron de enviarse repentinamente. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty y WhatsApp

A pesar de lo preocupante que pueda parecer, el problema tiene una solución sencilla y rápida que no necesita borrar el historial del navegador ni limpiar el caché, solo se necesita acceso tanto al celular como al computador o tablet en donde esté abierta la sesión de WhatsApp Web y asegurarse de que ambos dispositivos estén conectados a internet.

El método para recuperar los chats desaparecidos

Para que las conversaciones vuelvan a aparecer, el primer paso es abrir WhatsApp en el navegador y en el teléfono. Luego, desde la aplicación móvil, se debe ingresar a la sección ‘Archivados’. Allí, el usuario puede buscar el chat que no aparece en la versión web.

La falla en WhatsApp Web causó preocupación, aunque se corrige fácilmente sin borrar caché. | Foto: 123rf

Una vez localizado, solo hay que mantener presionado el chat y pulsar el ícono de carpeta con una flecha hacia arriba, opción que sirve para desarchivarlo. Después de hacerlo, basta con cerrar la sesión en WhatsApp Web y volver a iniciar.