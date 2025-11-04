Suscribirse

¿Qué hacer si las conversaciones no aparecen en WhatsApp Web? Este es el sencillo truco

Algunos usuarios notaron que sus conversaciones se ocultaron en el navegador, pero hay una solución práctica.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

4 de noviembre de 2025, 6:00 p. m.
Las fallas de WhatsApp Web pudo haber dejado a varios sin sus chats, aunque el problema se resuelve en segundos.
WhatsApp Web presentó un error que ocultó conversaciones, pero puede arreglarse sin reiniciar la app. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta mañana martes 4 de noviembre, WhatsApp volvió a presentar fallas que afectaron a miles de personas y, de acuerdo con los reportes de Downdetector, los inconvenientes comenzaron cerca de las 9:00 a.m., con un 88 % de los usuarios reportando errores en la versión web, un 7 % en el historial de chats y un 5 % al intentar iniciar sesión.

Aunque la caída afectó tanto a la aplicación móvil como a la versión de escritorio, de acuerdo con lo comentado por reportes en X, los mayores problemas se concentraron en WhatsApp Web, una herramienta que tiene alto funcionamiento profesional, esencial para quienes utilizan el servicio con fines laborales o académicos.

Muchos usuarios señalaron que los mensajes no se enviaban, quedaban cargando o, incluso, que sus conversaciones desaparecieron repentinamente del navegador.

Un error frecuente cuando WhatsApp Web deja de funcionar

Uno de los fallos que más tuvo reportes esta mañana fue que los chats archivados no se muestran en la versión web, esto ocurre porque, a diferencia de la aplicación móvil, la plataforma para navegador no comparte exactamente las mismas configuraciones ni actualizaciones, algo que Meta suele priorizar en la versión para teléfonos.

Lo que parecía un bloqueo entre contactos resultó ser una falla global de WhatsApp.
Una caída de WhatsApp sorprendió este 4 de octubre, cuando los mensajes dejaron de enviarse repentinamente. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty y WhatsApp

A pesar de lo preocupante que pueda parecer, el problema tiene una solución sencilla y rápida que no necesita borrar el historial del navegador ni limpiar el caché, solo se necesita acceso tanto al celular como al computador o tablet en donde esté abierta la sesión de WhatsApp Web y asegurarse de que ambos dispositivos estén conectados a internet.

El método para recuperar los chats desaparecidos

Para que las conversaciones vuelvan a aparecer, el primer paso es abrir WhatsApp en el navegador y en el teléfono. Luego, desde la aplicación móvil, se debe ingresar a la sección ‘Archivados’. Allí, el usuario puede buscar el chat que no aparece en la versión web.

Varios modelos populares como el Galaxy S5 y el iPhone 5 ya no podrán usar WhatsApp a partir de octubre de 2025.
La falla en WhatsApp Web causó preocupación, aunque se corrige fácilmente sin borrar caché. | Foto: 123rf

Una vez localizado, solo hay que mantener presionado el chat y pulsar el ícono de carpeta con una flecha hacia arriba, opción que sirve para desarchivarlo. Después de hacerlo, basta con cerrar la sesión en WhatsApp Web y volver a iniciar.

Con este procedimiento, los mensajes y conversaciones deberían volver a mostrarse normalmente. En la mayoría de los casos, el método funciona de inmediato y permite continuar con las conversaciones sin necesidad de realizar configuraciones adicionales.

