La forma correcta de restaurar los chats de WhatsApp para no perder ninguna foto o video importante

A muchos les ha pasado que, al cambiar de celular, uno de los principales inconvenientes es recuperar los chats completos de WhatsApp. En ocasiones, algunas conversaciones pueden perderse, lo que resulta frustrante para muchos usuarios. Esto suele ocurrir porque no se realiza correctamente el proceso de recuperación o porque algunos desconocen la opción de crear copias de seguridad para conservar sus conversaciones más importantes.

Pocas personas son realmente conscientes de la relevancia de las copias de seguridad, una función que puede marcar la diferencia entre conservar o perder información valiosa. Esta herramienta actúa como un respaldo de todos los mensajes, fotos, videos, documentos y configuraciones de las conversaciones dentro de la aplicación, los cuales se almacenan de manera segura en la nube, a través de servicios como Google Drive o iCloud, según el sistema operativo del dispositivo.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque se trata de una función muy útil, es fundamental saber cómo utilizarla correctamente, especialmente al cambiar de teléfono, para evitar la pérdida de datos importantes.

Según explica la propia aplicación en su centro de ayuda, para comprobar si una cuenta de Google tiene una copia de seguridad de WhatsApp, es necesario acceder a la aplicación Google One e iniciar sesión.

Luego, se debe ir a la sección “Almacenamiento” y seleccionar “Otros”. En esa lista aparecerán las copias de seguridad que se hayan guardado en la cuenta, incluyendo las de WhatsApp, si están activadas. De esta manera, es posible verificar que los datos estén correctamente respaldados.

Ahora, basta con desinstalar y reinstalar la aplicación. Durante la configuración inicial, el sistema mostrará la opción “Restaurar”, que permite recuperar los mensajes y archivos almacenados.

WhatsApp tiene varias opciones que respaldan las conversaciones de los usuarios. | Foto: Getty Images

“Por motivos de seguridad, es posible que se solicite verificar la identidad del usuario antes de restaurar los chats. Para ello, se puede recibir un código por SMS o llamada si no se ha activado la verificación en dos pasos o las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo”, explica WhatsApp.

Es importante tener en cuenta que los mensajes enviados o recibidos después de la última copia de seguridad no podrán recuperarse. Además, el dispositivo Android debe contar con un espacio de almacenamiento mayor al tamaño de la copia que se desea restaurar.