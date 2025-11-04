Suscribirse

Usuarios reportan caída mundial de WhatsApp Web hoy, martes 4 de noviembre; esto se sabe

En su versión web, WhatsApp presentó la mayor parte de las fallas reportadas este martes.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

4 de noviembre de 2025, 4:01 p. m.
Lo que parecía un bloqueo entre contactos resultó ser una falla global de WhatsApp.
Una caída de WhatsApp sorprendió este 4 de noviembre | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty y WhatsApp

Durante las primeras horas de este 4 de octubre, miles de usuarios en distintos países reportaron dificultades para utilizar WhatsApp. Lo que en principio muchos pensaron que era un bloqueo, terminó siendo una falla generalizada de la aplicación de mensajería.

Usuarios reportaron el fallo en redes sociales

Desde muy temprano, las publicaciones relacionadas con la caída de WhatsApp comenzaron salir a la luz en X. Mensajes como “no me llegan los chats” o “no puedo enviar mensajes” confirmaron que el servicio estaba presentando interrupciones.

De acuerdo con Downdetector, la caída de WhatsApp generó más de 700 reportes en pocas horas.
A partir de las 8:45 a.m., las alertas por fallas en WhatsApp se multiplicaron y sobrepasaron los 700 casos, según Downdetector. | Foto: downdetector

De acuerdo con los datos del portal Downdetector, los reportes se dispararon rápidamente desde las 8:45 a. m., superando los 700 casos en pocas horas.

Los problemas más frecuentes señalados por los usuarios fueron fallas en WhatsApp Web (88 %), dificultades con el historial de mensajes (7 %) y errores al iniciar sesión (5 %).

Contexto: La forma correcta de restaurar los chats de WhatsApp para no perder ninguna foto o video importante

No fue un bloqueo, fue una caída del sistema

Muchos usuarios pensaron que sus contactos los habían bloqueado, ya que los mensajes quedaban sin el característico doble check azul o ni siquiera se enviaban, sin embargo, la razón era otra: la plataforma había sufrido una caída que afectaba tanto la versión móvil como la de escritorio.

Por ahora, Meta no ha emitido un comunicado oficial sobre el motivo de la interrupción, pero los reportes comenzaron a disminuir progresivamente hacia el mediodía, lo que sugiere que el servicio fue restablecido parcialmente.

WhatsApp deja de funcionar este 31 de octubre en esta lista de celulares
Los mensajes no llegaban y las redes se llenaron de quejas por la caída de WhatsApp. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta no es la primera vez que la aplicación experimenta problemas de conexión globales. Cada cierto tiempo, una falla técnica genera un fenómeno similar, millones de personas acuden a otras redes para confirmar que el problema no es su conexión ni mucho menos una acción individual, sino un error que afecta a todos por igual.

Tenga en cuenta que no es necesario borrar el historial de la navegación ni tampoco desinstalar la aplicación para volver a descargar, ya que el problema posterior podría ser que no pueda iniciar sesión hasta que vuelva a corregirse el error.

