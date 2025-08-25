Tecnología
¿Qué pasa si escribe estos códigos en Netflix? Así puede desbloquear series y películas “escondidas”
Existen más de 3.000 combinaciones disponibles dentro de la plataforma.
A pesar de que el catálogo de Netflix supera los 5.500 títulos, muchos usuarios sienten que siempre se enfrentan a las mismas sugerencias al abrir la plataforma. Esto ocurre porque el sistema prioriza ciertos algoritmos de recomendación, limitando la visibilidad de una gran variedad de opciones.
Sin embargo, más allá de las secciones habituales que aparecen en la pantalla principal, existen categorías ocultas que permiten descubrir películas, series y documentales que rara vez aparecen en primer plano.
Para acceder a ellos, la clave está en conocer cómo aprovechar las funciones adicionales de Netflix, como los códigos secretos, que abren la puerta a un universo mucho más amplio de entretenimiento.
De acuerdo con el portal especializado What’s On Netflix, estos códigos secretos abarcan una amplia variedad de géneros, desde comedias románticas independientes hasta thrillers psicológicos, pasando por documentales biográficos o películas de acción clásicas. Existen más de 3.000 combinaciones disponibles dentro de la plataforma.
Para utilizarlos, el procedimiento es sencillo: basta con escribir el número en la barra de búsqueda y automáticamente se desplegarán las producciones relacionadas con ese género o subgénero en particular.
La razón detrás de la existencia de estos códigos está en la magnitud del contenido que ofrece Netflix. Debido a que resulta imposible mostrar todos los títulos al usuario desde la página principal, la plataforma organiza su catálogo en categorías específicas y subgéneros, cada uno con un código asignado.
De este modo, los usuarios pueden explorar con mayor precisión producciones que se ajusten a sus gustos, más allá de lo que sugieren los algoritmos tradicionales. Aunque la lista es extensa, según el portal especializado netflix-codes.com, algunos ejemplos destacados incluyen:
Acción y aventura
- 43048: Cine de intriga y acción
- 77232: Películas asiáticas de acción
- 43040: Películas de acción con humor
- 46576: Películas clásicas de acción y aventura
- 10702: Espionaje
- 2125: Acción militar
- 9584: Crímenes y acción
- 8985: Películas de artes marciales
- 2125: Acción militar y aventura
- 10118: Películas de cómics y superhéroes
Terror
- 75405: Zombis
- 8654: Terror extranjero
- 42023: Terror sobrenatural
- 89585: Comedia de terror
- 8646: Psicópatas y asesinos seriales
- 52147: Terror adolescente
- 8195: Películas de terror serie B
- 45028: Películas de terror de mar profundo
- 10944: Películas de terror de culto
- 947: Películas de monstruos
Intriga
- 3269: Cine independiente
- 5505: Thriller psicológico
- 11140: Thriller sobrenatural
- 10499: Crímenes
- 9147: Espionaje
- 9994: Misterio
- 46588: Thrillers clásicos
- 31851: Películas gánsteres
Romance
- 1255: Drama romántico
- 31273: Romances clásicos
- 9916: Cine independiente romántico
- 36103: Romances excéntricos
- 502675: Romances inolvidables
- 35800: Películas románticas tórridas
- 5475: Comedias románticas
Documentales
- 3652: Biográficos
- 5349: Históricos
- 4006: Militares
- 10005: Religiosos
- 2595: Ciencia y naturaleza
- 9875: Crímenes
- 90361: Música y conciertos
- 3675: Socioculturales
- 180: Documentales deportivos
- 1159: Documentales de viajes y aventura
Películas clásicas
- 47147: Fantasía y ciencia ficción clásica
- 7687: Cine negro
- 48744: Películas de guerra clásicas
- 31694: Comedias clásicas
Dramas
- 6889: Dramas del crimen
- 6384: Para llorar
- 5012: Dramas del mundo del espectáculo
- 384: Dramas independientes
Ciencia ficción y fantasía
- 1568: Acción de ciencia ficción y fantasía
- 3327: Alien sci-fi
- 4734: Culto sci-fi y fantasía
- 47147: Fantasía y ciencia ficción clásica
Películas extranjeras
- 58807: Películas francesas
- 10463: Películas de India
- 10398: Películas japonesas
- 58741: Películas españolas
Programas de televisión
- 72436: TV de comida y viajes
- 4814: Miniseries
- 52780: TV de ciencia y naturaleza
- 74652: Programas de televisión de culto
Deportes
- 5286: Comedias deportivas
- 12443: Películas de boxeo
- 6695: Artes marciales, box y lucha libre
- 7243: Dramas deportivos
Musicales
- 13573: Musicales del mundo del espectáculo
- 55774: Musicales de escenario
- 32392: Musicales clásicos
Animé
- 2653: Anime action
- 10695: Anime horror
- 9302: comedias de animé
Contenido familiar e infantil
- 27346: Contenido infantil
- 11177: Dibujos animados
- 5507: Historias de animales
- 52843: Música infantil
- 10056: Películas basadas en libros infantiles
- 6796: Niños de 0 a 2 años
- 6962: Niños de 11 a 12 años
- 6218: Niños de 2 a 4 años
- 5455: Niños de 5 a 7 años
- 561: Niños de 8 a 10 años
- 10659: Educación para niños
- 51056: Películas familiares