Revelan detalles de la actualización de Siri: ofrecerá funciones más avanzadas de IA

La actualización del asistente de Apple, Siri, tendrá en su base un modelo desarrollado por Google que le permitirá ofrecer funciones más avanzadas de inteligencia artificial (IA), pero sin cambiar la interfaz de la compañía tecnológica.

Para dotar de funciones de IA avanzadas a Siri, Apple barajó utilizar tecnología de compañías de terceros como Anthropic u OpenAI, aunque finalmente el acuerdo se ha cerrado con Google, que trabaja en un modelo personalizado basado en las capacidades de Gemini.

Este modelo se ejecutará en los servidores de nube privada de Apple, pero no significa que los servicios de Google ni las características de Gemini actualmente disponibles en los dispositivos Android vayan a aparecer en Siri.

Como explica el periodista de Bloomberg Mark Gurmen en su boletín Powen On, Siri mantendrá la interfaz de usuario de Apple, solo que sus nuevas funciones estarán impulsadas por el modelo.

Lo nuevo de Siri. | Foto: Anadolu via Getty Images

Se espera que el asistente de voz rediseñado llegue en la primavera de 2026, mucho más inteligente y útil. También incorporará lo que se conoce como Apple Intents, la integración de Siri con otras aplicaciones y con capacidad para comprender el lenguaje natural para facilitar el control completo del dispositivo solo con la voz.

Apple anuncia importante actualización en sus dispositivos, ¿cuáles serán las nuevas funciones?

Apple también anunció una serie de cambios en la famosa tienda de aplicaciones App Store, lugar donde los usuarios pueden descubrir, comprar y descargar aplicaciones de terceros y de la misma marca.

El gigante tecnológico trabaja arduamente para que todas las aplicaciones pasen por un riguroso proceso de revisión, con el fin de proteger a los usuarios de malware y problemas de privacidad.

Es por esto que la marca anunció una serie de actualizaciones que harán más simple la publicación y el marketing de las aplicaciones visibles en la plataforma, para que de esta manera los desarrolladores tengan más flexibilidad para realizar diferentes tareas.

La publicación, que tiene fecha del 29 de octubre de 2025, describe tres principales mejoras que abordan problemas como la sincronización de las revisiones, la segmentación de las páginas de la tienda y las herramientas promocionales.

Ahora Apple simplifica y acelera el proceso de publicación de apps: el usuario ya no tiene que esperar a que se apruebe una versión pendiente para enviar nuevos elementos.

Ahora es posible lanzar eventos dentro de la app, publicar logros y clasificaciones de Game Center, o enviar actualizaciones críticas para corregir errores de forma independiente. Todo esto reduce los tiempos de espera y hace que los lanzamientos sean mucho más rápidos y eficientes.