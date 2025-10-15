Se reporta caída a nivel mundial de YouTube: estos son los dispositivos más afectados

Millones de personas en distintas partes del mundo experimentaron problemas para acceder a YouTube este miércoles. La popular plataforma presentó fallas que impidieron reproducir contenido, iniciar sesión o mantener abierta la cuenta, situación que rápidamente generó reacciones en redes sociales como X.

Falla global y principales reportes de usuarios

El portal Downdetector, que monitorea el funcionamiento de servicios digitales, confirmó que los reportes comenzaron cerca de las 6 p. m. (hora colombiana) y se dispararon hacia las 7 p. m., momento en el que se registró el mayor número de quejas.

Las dificultades afectaron tanto a quienes usaban la aplicación móvil como a quienes ingresaban desde navegadores web o televisores inteligentes.

Se ha caído YouTube. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Según los datos recopilados por Downdetector, el 45 % de las notificaciones correspondió a problemas con la conexión del servidor; 34 %, a errores en la aplicación móvil, y 21 %, al sitio web.

Los usuarios identificaron principalmente dos tipos de fallas: la primera, que impedía reproducir videos y mostraba el mensaje “se produjo un error, inténtalo más tarde”; y la segunda, relacionada con el cierre inesperado de sesión, que hacía imposible volver a acceder a la cuenta.

Usuarios reportan el fallo

Entre los comentarios más frecuentes, los usuarios mencionaron que los videos no cargaban, aparecían mensajes de error al intentar reproducir contenido o, incluso, la sesión se cerraba sin previo aviso.

“YouTube me ha causado problemas en la última media hora, no me cargan los videos y es muy tedioso”, compartió un usuario a través de Downdetector, mientras que otro usuario resaltó: “No carga la pagina de YouTube, solo queda la página con los cuadros de los videos pero no carga el contenido en sí”.

YouTube maneja una amplia gama de contenido. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Varios usuarios también aseguraron que el sistema les pedía una y otra vez ingresar su nombre de usuario y contraseña, pero al hacerlo, la página se actualizaba o volvía a solicitar los mismos datos.

Otros afirmaron que el error aparecía sin motivo, aunque aclararon que no se trataba de un problema de hackeo, sino de una falla interna del servicio.