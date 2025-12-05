Suscribirse

Si quiere ver el sorteo del Mundial 2026, estos son los canales y plataformas que transmitirán el evento en vivo

La expectativa crece en todo el mundo, a pocas horas de revelarse la fase de grupos del torneo más grande y ambicioso en la historia del deporte.

Redacción Tecnología
5 de diciembre de 2025, 3:12 p. m.
Así puede ver el sorteo del Mundial 2026 en vivo por TV y plataformas de streaming.
Así puede ver el sorteo del Mundial 2026 en vivo por TV y plataformas de streaming. | Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images

El planeta entero fija la mirada en un solo escenario: el sorteo del Mundial 2026. A pocas horas de revelarse la fase de grupos del torneo más grande y ambicioso en la historia del deporte —con tres países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, y un formato inédito de 48 selecciones— la expectativa crece en todo el mundo.

Este viernes, 5 de diciembre, tanto Colombia como el resto del mundo detendrán su rutina para presenciar la ceremonia desde el Centro Kennedy en Washington D. C., donde se dará a conocer la distribución definitiva de los bombos.

Todo listo para el sorteo de la Copa Mundial de la Fifa 2026.
Todo listo para el sorteo de la Copa Mundial de la Fifa 2026. | Foto: FIFA via Getty Images

Aunque todavía faltan seis cupos por resolverse en el repechaje, las selecciones pendientes ya tienen un espacio reservado en el esquema general del torneo. Con todo preparado y los últimos detalles revisados, solo falta que la suerte hable y determine el camino que recorrerán las 48 naciones que aspiran a brillar en la cita continental de Norteamérica.

Canales de TV y plataformas de streaming que transmitirán el sorteo

A nivel global, los aficionados podrán seguir el sorteo a través de las plataformas oficiales de la FIFA, como FIFA+, el canal oficial de YouTube de la FIFA y en FIFA.com, donde millones de espectadores alrededor del mundo podrán acceder fácilmente a la señal sin importar su ubicación.

Para los aficionados colombianos que deseen ver el sorteo por televisión, la transmisión estará disponible en Caracol Televisión, Canal RCN, Win Sports y DSports. Asimismo, el evento podrá seguirse en streaming a través de DGO (DIRECTV Go), Caracol Play y RCN En Vivo, ofreciendo múltiples alternativas para disfrutarlo en tiempo real.

La transmisión en vivo del sorteo está programada para las 12:00 p. m. (hora de Colombia), un horario que permitirá a los aficionados del país seguir en directo la conformación de los grupos.

Imagen de las balotas del sorteo de la Copa del Mundo de FIFA 2026, en Washington, D.C., Estados Unidos.
Imagen de las balotas del sorteo de la Copa del Mundo de FIFA 2026, en Washington, D.C., Estados Unidos. | Foto: FIFA

La FIFA confirmó que el calendario actualizado de la Copa Mundial 2026 se presentará en una transmisión global el sábado 6 de diciembre a las 12:00 p. m. EST (18:00 CET), directamente desde Washington D. C. Para Colombia, la emisión podrá verse ese mismo día a las 12:00 del mediodía, cuando se darán a conocer las fechas y el orden oficial de los partidos.

