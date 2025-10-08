Si quiere volverse millonario, reportándole esto a Google podría hacer una fortuna

El programa, llamado Recompensas por Vulnerabilidades de IA busca reforzar la seguridad de las herramientas que han sido impulsadas por inteligencia artificial que forman parte del ecosistema de Google.

Esta nueva etapa surge luego de dos años de informes sobre fallos de IA dentro de su anterior programa de vulnerabilidades por abuso, lo que llevó a la empresa a impulsar este tipo de espacios dedicados exclusivamente a este tipo de riesgos.

Este método tiene como fin promover la colaboración con la comunidad de ciberseguridad, en donde se incentiva la detección temprana de errores antes de que puedan ser aprovechados por los criminales de forma maliciosa.

La compañía tecnológica presentó un programa global que premia con hasta 30.000 dólares a quienes encuentren vulnerabilidades en sus herramientas de IA. | Foto: Getty Images

Para esto, Google estableció seis categorías principales de vulnerabilidades que pueden ser reportadas:

Robo de modelos

Uso indebido de productos

Fallos en los controles de acceso

Exfiltración de datos confidenciales

Manipulación del contexto entre cuentas

Habilitación de ataques de phishing.

Según la clasificación del producto afectado, que puede pertenecer al nivel: buque insignia, estándar u otros servicios, las recompensas varían en valor. En los casos más críticos, como las acciones deshonestas en productos principales, el pago base puede alcanzar los 20.000 dólares, aunque con los multiplicadores de bonificación podría llegar hasta los 30.000.

Cómo hacer la denuncia para volverse millonario

Para reportar una vulnerabilidad a Google, debe entrar al portal oficial bughunters.google.com y luego iniciar sesión con su cuenta personal de Google.

Ya estando dentro, se debe seleccionar la opción que indica ’Reportar una vulnerabilidad de seguridad’ y continuar con los pasos que se indican en la plataforma.

Para acceder a las recompensas, los interesados deben seguir una serie de pasos que incluyen registrarse en el portal de Google y reportar correctamente la vulnerabilidad. | Foto: Bughunters

Google recomienda revisar cuidadosamente las reglas del programa, que incluyen las vulnerabilidades aceptadas, los criterios de calidad y los detalles sobre la evaluación de cada caso. También sugiere reunir toda la evidencia posible antes de enviar el informe, de manera que el proceso de validación sea más rápido y preciso.

El equipo de seguridad de Google tras analizar cada reporte verificará la que el informe en verdad esté demostrando una vulnerabilidad cibernética, una vez ello, se comunicarán con el investigador en lo cual podría calificar para una recompensa.