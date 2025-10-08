Suscribirse

Tecnología

Si quiere volverse millonario, reportándole esto a Google podría hacer una fortuna

Detectar una falla en los sistemas de inteligencia artificial de Google podría convertirse en una fuente inesperada de ingresos.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

9 de octubre de 2025, 12:09 a. m.
La gigante tecnológica apuesta por la colaboración externa, ofreciendo atractivas recompensas a quienes revelen fallos en sus algoritmos de IA.
Encontrar un punto débil en los productos de inteligencia artificial de Google ya no solo mejora la seguridad, también puede generar una ganancia considerable. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Google

El programa, llamado Recompensas por Vulnerabilidades de IA busca reforzar la seguridad de las herramientas que han sido impulsadas por inteligencia artificial que forman parte del ecosistema de Google.

Esta nueva etapa surge luego de dos años de informes sobre fallos de IA dentro de su anterior programa de vulnerabilidades por abuso, lo que llevó a la empresa a impulsar este tipo de espacios dedicados exclusivamente a este tipo de riesgos.

Este método tiene como fin promover la colaboración con la comunidad de ciberseguridad, en donde se incentiva la detección temprana de errores antes de que puedan ser aprovechados por los criminales de forma maliciosa.

No se puede abusar del botón WPS porque puede ser una puerta de entrada para los delincuentes.
La compañía tecnológica presentó un programa global que premia con hasta 30.000 dólares a quienes encuentren vulnerabilidades en sus herramientas de IA. | Foto: Getty Images

Para esto, Google estableció seis categorías principales de vulnerabilidades que pueden ser reportadas:

  • Robo de modelos
  • Uso indebido de productos
  • Fallos en los controles de acceso
  • Exfiltración de datos confidenciales
  • Manipulación del contexto entre cuentas
  • Habilitación de ataques de phishing.

Según la clasificación del producto afectado, que puede pertenecer al nivel: buque insignia, estándar u otros servicios, las recompensas varían en valor. En los casos más críticos, como las acciones deshonestas en productos principales, el pago base puede alcanzar los 20.000 dólares, aunque con los multiplicadores de bonificación podría llegar hasta los 30.000.

Contexto: ¿Adiós al buzón de voz? Google lanza función con IA que transcribe los mensajes en segundos

Cómo hacer la denuncia para volverse millonario

Para reportar una vulnerabilidad a Google, debe entrar al portal oficial bughunters.google.com y luego iniciar sesión con su cuenta personal de Google.

Ya estando dentro, se debe seleccionar la opción que indica ’Reportar una vulnerabilidad de seguridad’ y continuar con los pasos que se indican en la plataforma.

Google lanzó una iniciativa que busca convertir a los investigadores en aliados, ofreciendo dinero por cada vulnerabilidad descubierta.
Para acceder a las recompensas, los interesados deben seguir una serie de pasos que incluyen registrarse en el portal de Google y reportar correctamente la vulnerabilidad. | Foto: Bughunters

Google recomienda revisar cuidadosamente las reglas del programa, que incluyen las vulnerabilidades aceptadas, los criterios de calidad y los detalles sobre la evaluación de cada caso. También sugiere reunir toda la evidencia posible antes de enviar el informe, de manera que el proceso de validación sea más rápido y preciso.

El equipo de seguridad de Google tras analizar cada reporte verificará la que el informe en verdad esté demostrando una vulnerabilidad cibernética, una vez ello, se comunicarán con el investigador en lo cual podría calificar para una recompensa.

Con este programa, Google busca demostrar el compromiso con el desarrollo de una inteligencia artificial más segura y confiable, al tiempo que premia a quienes contribuyen a proteger sus sistemas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Marcelo Cezán sufrió un accidente durante una de las grabaciones de ‘La casa de los famosos’: Esto fue lo que sucedió

2. Alcalde Galán promete garantías a los futuros candidatos presidenciales: “Trabajaremos con la Policía para garantizar su seguridad”

3. Trump anuncia cuándo viajaría a Egipto para firmar el alto el fuego entre Hamás e Israel

4. Ex de Jorge Rausch opinó sobre su nueva pareja y reveló si todavía ama al chef: “Es mutuo”

5. Benjamín Netanyahu dio detalles tras lograr acuerdo en primera fase con Hamás: “Un gran día para Israel”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MillonarioGooglefortunaDineroDenunciareporteSeguridad digital

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.