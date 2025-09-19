¿Adiós al buzón de voz? Google lanza función con IA que transcribe los mensajes en segundos

Durante muchos años, el buzón de voz fue considerado por millones de personas como un recurso importante para dejar mensajes cuando una llamada no era contestada. Sin embargo, con los avances tecnológicos, esta función ha ido perdiendo relevancia y su uso se ha reducido considerablemente.

De hecho, la costumbre de revisarlo ha ido perdiendo terreno frente a las aplicaciones de mensajería instantánea. Sin embargo, Google busca dar un giro tecnológico a esta práctica con el lanzamiento de una nueva función que promete modernizar la forma en la que los usuarios reciben y gestionan sus mensajes.

Se trata del lanzamiento de su nueva herramienta llamada Take a Message. Esta función, impulsada por inteligencia artificial, se encargará de recibir los mensajes y transformarlos en texto de manera automática, lo que permitirá leerlos sin necesidad de revisarlos manualmente y ahorrar tiempo al usuario.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que esta opción no estará disponible, por el momento, en todos los dispositivos móviles, ya que por ahora, solo debutará en referencias como Pixel 10, 10 Pro y 10 Pro XL, aunque la compañía adelantó que también estará disponible para toda la línea Pixel lanzada desde 2019.

Hoy en día, cuando una llamada no es contestada, se activa el buzón de voz que invita a dejar un mensaje, aunque la mayoría de personas evita hacerlo porque casi nadie revisa esos audios.

Con la nueva función, esa dinámica cambia por completo: la herramienta utilizará inteligencia artificial para transcribir automáticamente lo que se dijo, permitiendo que el usuario lo lea sin necesidad de ingresar a su buzón ni recordar contraseñas. Además, desde la misma aplicación de llamadas será posible acceder a la transcripción e, incluso, reproducir el audio original con solo pulsar un botón.

Es importante tener en cuenta que la función Take a Message no siempre podrá transcribir los mensajes entrantes. Situaciones como tener el dispositivo apagado, encontrarse en un área sin señal o rechazar la llamada mientras se utiliza un auricular Bluetooth impedirán que la herramienta genere el texto a partir del audio recibido.