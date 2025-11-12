Suscribirse

Tecnología

Michael Caine explicó la razón por la que se asoció con ElevenLabs para clonar su voz con IA

La colaboración entre Michael Caine y ElevenLabs marca un encuentro entre la tecnología y la tradición del cine.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

13 de noviembre de 2025, 2:52 a. m.
La voz de Michael Caine será clonada por ElevenLabs para conservar su timbre y proyectar su legado en el futuro.
Michael Caine será parte del proyecto de ElevenLabs que busca inmortalizar voces icónicas del mundo artístico. | Foto: AP

Michael Caine, actor británico y ganador de dos premios Óscar ha sorprendido al público al hacer un anuncio que marcaría su postura hacia la IA donde confirmó su asociación con ElevenLabs, una empresa especializada en clonación de voz mediante inteligencia artificial.

“He prestado mi voz a historias que han conmovido a la gente”

La colaboración se ajusta dentro del proyecto Iconic Marketplace, iniciativa de ElevenLabs que busca conectar a figuras emblemáticas con diferentes compañías que estén interesadas en integrar sus voces en producciones creativas, siempre bajo una gestión ética y autorizada.

Michael Caine explicó que su colaboración con ElevenLabs busca “celebrar la humanidad” y no reemplazarla con tecnología.

De acuerdo con ElevenLabs: “Iconic Marketplace es una plataforma exclusiva y colaborativa donde las empresas pueden solicitar acceso a artistas icónicos para sus proyectos y contenidos”.

“Durante años, he prestado mi voz a historias que han conmovido a la gente: relatos de valentía, ingenio y fortaleza humana. Ahora, ayudo a otros a encontrar la suya”, expresó el actor.

Preservar la humanidad a través de la tecnología

El actor destacó que esta colaboración busca usar la tecnología con un enfoque humano, no como una amenaza. “No se trata de reemplazar voces, sino de amplificarlas, abriendo puertas a nuevos narradores en todas partes”, afirmó Caine, quien considera que esta iniciativa ofrece una oportunidad para que más personas encuentren su voz.

La empresa, por su parte, celebró la incorporación del actor británico a su catálogo de talentos. Mati Staniszewski, cofundador y director ejecutivo de ElevenLabs, sostuvo que Iconic Marketplace representa “un verdadero avance en la obtención ética y la concesión de licencias de contenido de celebridades”, subrayando además el honor de contar con Caine en la plataforma.

La alianza entre Michael Caine y ElevenLabs une arte y tecnología para mantener viva la esencia del actor.

“Nos complace especialmente dar la bienvenida a Sir Michael Caine a la plataforma. Es un creador y una voz icónicos cuya influencia cultural y artística esperamos que se vea aún más impulsada a través de esta plataforma”, añadió el intérprete, convencido de que su legado vocal servirá para inspirar a las futuras generaciones de creadores.

Noticias relacionadas

