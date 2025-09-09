Suscribirse

Así es como a través del buzón de voz en su celular están robando cuentas, la modalidad estafa a más de uno

Una modalidad de fraude aprovecha la falta de seguridad en el buzón de voz.

Redacción Tecnología
9 de septiembre de 2025, 9:23 p. m.
Los ciberdelincuentes ahora usan un recurso olvidado para engañar a miles de usuarios.
Una cadena de víctimas surge tras el robo de cuentas a través del contestador. | Foto: Getty Images

Una modalidad de estafa está dejando a muchas personas sin acceso a su WhatsApp y peor aún, permitiendo que los ladrones usen su identidad para estafar a familiares y amigos, además, lo más preocupante es que todo sucede a través de algo tan común como el buzón de voz del celular.

Así operan los estafadores para adueñarse de WhatsApp

El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha presentado un caso de una mujer después de vivir una experiencia terrible, de acuerdo con lo comentado, todo comenzó cuando recibió varias llamadas de números extranjeros que no conocía y decidió no contestar, algo que cualquiera haría por precaución.

Controlar el acceso a los grupos de WhatsApp es una acción simple que puede evitar pérdidas económicas.
Códigos de verificación grabados en el contestador son el blanco de estafadores. | Foto: Getty Images - Meta

Cuando revisó el buzón de voz en el celular, encontró mensajes extraños con números que no entendía y al poco tiempo se dio cuenta de que ya no podía entrar a su WhatsApp. Al día siguiente, un amigo le contó que le había pasado exactamente lo mismo y así descubrió que los delincuentes habían usado su lista de contactos para seguir robando más cuentas.

Cómo funciona esta modalidad de robo silenciosa

Los ladrones tienen un plan muy simple pero efectivo, en lo cual de primero, consiguen su número de teléfono celular e intentan crear una cuenta de WhatsApp nueva usando su información. La aplicación, tratando de cumplir con sus medidas de seguridad, envía un código secreto para confirmar que realmente es usted quien está intentando entrar.

Si no contesta el celular cuando llaman, WhatsApp automáticamente deja ese código grabado en su contestador, es aquí cuando aparece el problema, pues muchas personas nunca cambian la clave de su buzón de voz que generalmente viene con números fáciles de predecir como 0000 o 1234, o incluso sin clave.

Los criminales llaman al contestador, ponen esos números básicos, escuchan el mensaje con el código secreto y lo usan para adueñarse del WhatsApp de la víctima y es allí cuando la aplicación se cierra automáticamente y ya no puede ser usada.

Contexto: Con solo decir esta frase durante una llamada telefónica podría evitar ser víctima de estafas y extorsiones

Por esta razón quieren su WhatsApp

Una vez que tienen control de su cuenta, los estafadores pueden ver todas las conversaciones y conocer todos los contactos incluyendo familia y amigos.

Los alias funcionan como identificadores únicos que permiten a las entidades financieras diferenciarse de los números comunes en los mensajes de texto.
El buzón de voz, pensado como herramienta útil, se volvió un riesgo para la seguridad digital. | Foto: Getty Images

Se hacen pasar por la víctima y empiezan a escribirles a los contactos pidiendo dinero urgente, usan excusas como emergencias médicas, problemas con el banco o situaciones familiares graves. Como el mensaje llega desde su número real y tienen un historial de mensajes, muchas personas se confían y envían el dinero inmediatamente.

También comparten enlaces peligrosos que al abrirlos, pueden robar más información personal o infectar otros teléfonos, de esta forma, una sola cuenta robada se convierte en la herramienta para estafar a docenas de personas más, creando una cadena de víctimas que crece día a día.

La clave está en proteger el buzón de voz con una clave segura y nunca ignorar señales extrañas como llamadas internacionales repetidas o mensajes raros en tu buzón de voz.

Robo de cuentas Celularesmodalidad de roboEstafaLlamadasmensajes

