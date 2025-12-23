Tecnología

Si su celular se queda sin señal en Navidad, podrían estar intentando una estafa: así puede detectarla

Una desconexión inesperada del celular en diciembre puede ser la primera señal de un fraude digital.

David Alejandro Rojas García

24 de diciembre de 2025, 2:32 a. m.
Un corte total de llamadas y mensajes puede indicar que alguien más tomó control de la línea
Un corte total de llamadas y mensajes puede indicar que alguien más tomó control de la línea Foto: Getty Images

En plena temporada decembrina, cuando aumentan las compras en línea, los viajes y el uso del celular para todo tipo de trámites, también se disparan las estafas digitales.

De cara al cierre de 2025, autoridades y especialistas en seguridad han advertido sobre un crecimiento de fraudes que comienzan con una señal de alerta sencilla, pero fácil de pasar por alto: el celular se queda sin servicio sin una razón aparente.

Este tipo de engaño suele intensificarse en fechas festivas, cuando las personas están más distraídas y las entidades financieras, los operadores móviles y los comercios registran mayor actividad. Uno de los métodos más utilizados consiste en apropiarse del número de la víctima para tomar control de su información personal y financiera.

Su número podría dejar de serlo

Una de las modalidades más comunes es el fraude conocido como intercambio ilegal de la tarjeta SIM, llamado SIM swapping.

En este esquema, los delincuentes se hacen pasar por el titular de la línea y contactan al operador móvil con una historia creíble: aseguran que el teléfono se perdió, se dañó o dejó de funcionar. Con ese argumento, solicitan que el número sea activado en otra tarjeta.

Empresas de ciberseguridad han advertido que este procedimiento no requiere grandes conocimientos técnicos.

Un cambio de SIM mal hecho puede poner en riesgo el teléfono.
Diciembre se ha convertido en una temporada clave para delitos que apuntan al número celular. Foto: Getty Images

Lo que hacen es engañar o persuadir al operador, o encontrar a alguien dispuesto a colaborar, para que el número cambie de manos. Desde ese momento, la víctima queda incomunicada: no entran llamadas, no llegan mensajes y los datos móviles dejan de responder.

El problema no termina ahí. Al controlar el número, los estafadores pueden recibir los códigos que envían bancos, correos electrónicos y redes sociales para verificar la identidad. De esta forma, acceden a cuentas personales, modifican contraseñas, revisan contactos y, en los casos más graves, realizan movimientos financieros haciéndose pasar por el usuario.

La nueva trampa en diciembre que usan para vaciar cuentas bancarias en el cajero automático: “La estafa del billete”

Señales de alerta que no debe ignorar

Aunque este tipo de fraude ocurre en silencio, suele dejar pistas claras. Una de las más evidentes es la pérdida repentina de señal, incluso en lugares donde normalmente el servicio funciona sin problemas. Si el celular no permite hacer llamadas, enviar mensajes o navegar, y el inconveniente persiste, conviene desconfiar.

Otra alerta frecuente son avisos inusuales, como correos que confirman cambios de contraseña que usted no solicitó, intentos de inicio de sesión desde dispositivos desconocidos o mensajes de amigos preguntando por publicaciones o solicitudes de dinero que usted no envió.

Este tipo de intrusión se conoce como camfecting.
Avisos de cambios no autorizados en cuentas digitales pueden indicar un intento de fraude. Foto: Composición Semana

La actividad inusual en redes sociales, aplicaciones bancarias o correos electrónicos también es una señal clave. Si detecta movimientos que no reconoce, lo más recomendable es contactar de inmediato a su operador móvil y a las plataformas afectadas, antes de que el daño sea mayor.

En Navidad, cuando el celular se convierte en una herramienta indispensable, quedarse sin señal no siempre es un problema técnico. En algunos casos, puede ser el primer aviso de que alguien más está intentando quedarse con su identidad digital.

