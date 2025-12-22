Tecnología

La nueva trampa en diciembre que usan para vaciar cuentas bancarias en el cajero automático: “La estafa del billete”

Diciembre trae más retiros de dinero y también nuevas alertas por fraudes en cajeros.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

22 de diciembre de 2025, 10:55 p. m.
Un descuido de segundos puede terminar en el robo total de una cuenta bancaria.
Un descuido de segundos puede terminar en el robo total de una cuenta bancaria. Foto: Getty Images/iStockphoto

Se acerca la Navidad y el cierre del año 2025, una época en la que muchas personas reciben ingresos adicionales como la prima o ahorros destinados a viajes y celebraciones.

Ese mayor movimiento de dinero también despierta el interés de los estafadores, que aprovechan cualquier mínimo descuido. En este contexto, una modalidad de engaño se está volviendo común en diciembre y que ya ha dejado varias víctimas: la llamada “estafa del billete”.

Un descuido mínimo que puede salir muy caro

El escenario suele ser el mismo, un cajero automático en funcionamiento normal y una persona que se acerca a retirar efectivo.

Este engaño se basa en dejar dinero a la vista, ya sea atrapado en el cajero o tirado cerca, con la intención de distraer a la persona que va a retirar efectivo y aprovechar ese momento para obtener información privada.

La distracción dura solo segundos, pero es clave para el robo de información.
Un objeto fuera de lugar basta para desviar la atención durante el retiro de dinero. Foto: Getty Images

Cuando la persona se agacha para recogerlo o intenta retirarlo del cajero, pierde de vista la pantalla y el teclado por unos segundos, ese instante es suficiente para que terceros que observan desde cerca o a distancia, obtengan información clave. En algunos casos, los delincuentes actúan de forma directa; en otros, ya han preparado el terreno con dispositivos ocultos.

Este tipo de engaño no requiere fuerza ni amenazas. Se basa en el apuro, la sorpresa y la idea de que “nadie más lo ha visto”, lo que lleva a bajar la guardia sin notarlo.

Nunca ignore esta señal en un cajero automático: así operan los delincuentes para despojarlo de sus cuentas bancarias

Cómo operan y qué señales no se deben ignorar

Detrás de esta maniobra hay una práctica más amplia que se apoya en la vigilancia constante de quienes usan cajeros, pues para lograrlo, suelen valerse de elementos casi imperceptibles a simple vista.

Entre los objetos que utilizan para lograr su cometido están pequeñas cámaras escondidas en la estructura del cajero, cubiertas falsas sobre el teclado para copiar la clave secreta o adaptaciones en la ranura donde se inserta la tarjeta.

Dispositivos diminutos se esconden en el cajero para captar la clave digitada.
Pequeñas cámaras ocultas permiten registrar cada movimiento sin levantar sospechas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una vez obtenidos esos datos, podrían vaciar la cuenta bancaria en cuestión de segundos, por eso, los expertos recomiendan desconfiar de cualquier objeto extraño alrededor del cajero, siempre cubrir el teclado al digitar la clave y cancelar la operación si algo no parece normal.

En temporada navideña cuando el movimiento bancario puede aumentar, la recomendación es actuar con calma, revisar el entorno y priorizar la seguridad antes que cualquier aparente “oportunidad”.

