Si utiliza su celular en esta parte de la moto, podría estar a punto de destrozar la cámara, advierte Apple

La empresa advirtió que ciertos soportes de moto deterioran el sistema de enfoque.

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

23 de noviembre de 2025, 7:27 p. m.
La compañía mencionó que el manillar expone al teléfono a movimientos perjudiciales.
Según Apple, los motores potentes transmiten impulsos que dañan la cámara. | Foto: Getty Images

Apple señaló que una práctica muy común entre los motociclistas es montar el iPhone en el soporte del manillar de la moto, algo que aunque parece una costumbre inofensiva, puede causar fallas internas difíciles de reparar y que, con el tiempo, comprometería el desempeño del aparato.

Las vibraciones de la moto

La empresa explicó que el principal riesgo no está en la caída del dispositivo, sino en las vibraciones que viajan desde el motor hasta el manubrio.

Estos movimientos repetitivos, especialmente en motocicletas potentes, pueden afectar uno de los componentes más sensibles del celular: el sistema que permite que la cámara enfoque y estabilice las imágenes.

“Exponer el iPhone a vibraciones de alta amplitud dentro de ciertos rangos de frecuencia, específicamente aquellas generadas por motores de motocicletas de alta potencia, puede degradar el rendimiento del sistema de la cámara”, señala Apple.

La firma explicó que la energía que sube desde el motor hasta el soporte del celular es suficiente para comprometer el rendimiento de la cámara.
Según Apple, las vibraciones intensas generadas por ciertos motores terminan deteriorando el sistema que permite enfocar correctamente. | Foto: Getty Images

Según la compañía, los motores de alta cilindrada transmiten impulsos tan fuertes que terminan deteriorando el mecanismo interno encargado de mantener la imagen estable. Cuando el celular permanece fijo en un soporte rígido, esa energía llega directamente a la cámara y puede provocar fallas en su funcionamiento.

Apple enfatizó que la exposición continua a este tipo de vibración puede reducir la precisión del enfoque y causar errores en el sistema que compensa los movimientos al tomar fotos o grabar videos.

Contexto: ¿Se está hinchando la batería de su celular? Por qué pasa esto y qué hacer para evitar daños costosos

Recomendaciones para quienes usan el móvil como GPS

Aunque la advertencia se centra en las motocicletas más poderosas, Apple también pidió precaución con scooters y motos de menor tamaño. Si bien generan vibraciones más suaves, estas también pueden acumularse y afectar el celular a largo plazo.

“Conectar el iPhone a vehículos con motores eléctricos o de volumen pequeño, como ciclomotores y scooters, puede provocar vibraciones de una amplitud comparativamente más baja, pero si lo haces, recomendamos que uses un soporte amortiguador de vibraciones para disminuir el riesgo de daños al iPhone y a los sistemas de OIS y autofoco”, advirtió Apple.

Apple recordó que, aunque las vibraciones sean menos intensas, siguen representando un riesgo para la cámara si el dispositivo permanece fijo durante los recorridos.
Según Apple, las vibraciones más suaves de ciclomotores y scooters pueden acumularse y terminar afectando los sistemas de enfoque del teléfono. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Para quienes necesitan usar el teléfono como guía de navegación, la empresa sugirió optar por soportes que incluyan amortiguación, de modo que el impacto sea menor.

“Recomendamos evitar el uso periódico durante períodos prolongados para disminuir aún más el riesgo de daños”, señaló Apple.

Aunque Apple es la marca que ha hecho pública esta advertencia, la situación no es exclusiva de sus celulares, pues cualquier cámara móvil puede verse afectada por la vibración constante de una motocicleta.

