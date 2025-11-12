Suscribirse

Tecnología

Solo un 3% de las personas lo nota, pero millones ya escuchan canciones hechas por IA, según un estudio

Millones ya escuchan canciones creadas por IA sin darse cuenta, según un sondeo realizado en ocho países.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

13 de noviembre de 2025, 3:36 a. m.
Algunos éxitos virales recientes, como los de The Velvet Sundown, fueron creados íntegramente por inteligencia artificial.
En menos de un año, la proporción de canciones generadas por inteligencia artificial en Deezer pasó del 10% al 34%. | Foto: Getty Images

Es casi imposible que una persona distinga entre una canción creada totalmente por inteligencia artificial y otra compuesta por seres humanos, así lo reveló una reciente encuesta global realizada por Ipsos para la plataforma francesa de streaming Deezer, cuyos resultados fueron presentados el miércoles.

De las 9.000 personas entrevistadas: “el 97% no supo diferenciar entre música generada íntegramente por la IA y música creada por seres humanos, en una prueba a ciegas con dos temas de IA y un tema real”, según encuesta realizada por Ipsos para la plataforma de “streaming” francesa Deezer.

Por primera vez, un sello discográfico lanza artistas creados exclusivamente con inteligencia artificial.
Según la encuesta de Deezer e Ipsos, solo un pequeño porcentaje percibe cuándo una canción fue generada por inteligencia artificial. | Foto: Imagen generada con IA: Copilot

El sondeo se realizó entre el 6 y el 10 de octubre en ocho países: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania y Japón.

Opiniones divididas sobre la creatividad y la calidad musical

Aunque casi la mitad de los encuestados considera que la inteligencia artificial puede ayudar a descubrir nuevas canciones, las percepciones cambian cuando se trata de su impacto creativo.

  • El 51% cree que la IA generará canciones “de menor calidad y más genéricas”.
  • El 64% teme “una pérdida de creatividad en la producción musical”, según recalca el informe.

Estos resultados “demuestran claramente que a la gente le importa la música y que quiere saber si está escuchando una canción creada por un humano o por una IA”, señaló Alexis Lanternier, director general de Deezer.

Contexto: La revolución de la IA: presentan el primer sello discográfico con artistas virtuales creados por inteligencia artificial

Crece el número de canciones generadas por IA en las plataformas

Deezer se ha convertido en la primera y por ahora, única plataforma de audio que identifica de manera visible los títulos generados completamente por inteligencia artificial, mostrando un aviso a sus usuarios. En enero, la empresa reveló que una de cada diez canciones reproducidas en su web en un día había sido creada por IA.

La IA, un nuevo desafío para la industria de la música
Aunque la IA facilita descubrir nuevas canciones, muchos temen que genere melodías genéricas y pierda creatividad. | Foto: Getty Images

Diez meses después, esa proporción aumentó hasta el 34% del total de canciones, lo que equivale a cerca de 40.000 pistas diarias, según datos de la compañía.

Contexto: ¿La IA sustituye periodistas? Una emisora reemplazó sus locutores por nuevos impulsados con inteligencia artificial

Spotify responde a la polémica por canciones creadas con IA

El debate sobre la autenticidad musical cobró fuerza en junio cuando el grupo The Velvet Sundown alcanzó un éxito en Spotify, pues un mes más tarde se confirmó que se trataba de una banda generada por inteligencia artificial, cuya canción más popular superó los tres millones de reproducciones.

Ante la controversia y las críticas por la falta de transparencia, Spotify, plataforma sueca señalada por su opacidad frente al uso de IA, anunció en septiembre nuevas medidas para exigir a los artistas que informen si emplean esta tecnología en sus creaciones.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Falcao dio respuesta cuando le preguntaron por su futuro: lo dejó todo claro

2. Preocupación por el padre de Shakira: se revela la verdad sobre el estado de salud de William Mebarak

3. La reclasificación tras el resultado de Millonarios ante Boyacá Chicó que define si va o no a la Copa Sudamericana

4. ¿Qué se sabe de la desaparición de Natalia Valentina Monsalve en Medellín?

5. Estados Unidos reabre su Gobierno tras 43 días de crisis: el cierre más largo de la historia que afectó toda la nación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

músicacancionesInvestigaciónInteligencia Artificial

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.